MLB／大谷翔平與天使簽新約 2年850萬美元

天使押注大谷翔平仍具強投身手。（歐新社）

日籍球星「二刀流」大谷翔平與天使 隊達成2年850萬元合約，避免走入薪資仲裁庭，天使對他重拾「二刀流」仍具信心，總經理梅納西（Perry Minasian）強調，大谷翔平將以「多種方式」幫助球隊贏球。

大谷翔平赴美3年，首度取得薪資仲裁資格，與天使的談薪一度卡關，他爭取330萬元，球團僅開250萬元，雙方進入薪資仲裁程序，但持續交換數字，8日傳出「薪事」底定，簽下2年合約，年薪分別為300萬、550萬元。

避免進入仲裁庭，大谷翔平的經紀人巴列羅（Nez Balelo）也鬆了一口氣，「作為一位經紀人，我們已經歷過太多次仲裁庭，你絕對會想避免走到這一步，因為這沒太多好處。」

大谷翔平尚未完全兌現外界對於「二刀流」的期待，在菜鳥年以投打雙修的演出帶走美聯新人王，但很快因傷收起投手身分，3年來在投手丘出賽12場（皆為先發），合計投53.1局，去年打擊表現也欠佳，打擊率僅1成90。

球團仍對大谷翔平兼顧投打抱持樂觀，梅納西表示，「他擁有那樣的天賦，又投入這麼多訓練，我們都感受得到，他將是這支球隊很重要的戰力，將以多種方式幫助我們贏球，他就是能改變戰局的球員。」

另一方面，根據美聯社報導，大聯盟9日與球員工會達成協議，新球季每隊將進行162場完整比賽，而備受球員推崇的雙重賽7局制、延長賽突破僵局制都將在下季沿用。