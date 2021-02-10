我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2719萬 逾46.8萬死

耶魯華生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

MLB／大谷翔平與天使簽新約 2年850萬美元

體育新聞組╱綜合報導
天使押注大谷翔平仍具強投身手。（歐新社）
天使押注大谷翔平仍具強投身手。（歐新社）

日籍球星「二刀流」大谷翔平與天使隊達成2年850萬元合約，避免走入薪資仲裁庭，天使對他重拾「二刀流」仍具信心，總經理梅納西（Perry Minasian）強調，大谷翔平將以「多種方式」幫助球隊贏球。

大谷翔平赴美3年，首度取得薪資仲裁資格，與天使的談薪一度卡關，他爭取330萬元，球團僅開250萬元，雙方進入薪資仲裁程序，但持續交換數字，8日傳出「薪事」底定，簽下2年合約，年薪分別為300萬、550萬元。

避免進入仲裁庭，大谷翔平的經紀人巴列羅（Nez Balelo）也鬆了一口氣，「作為一位經紀人，我們已經歷過太多次仲裁庭，你絕對會想避免走到這一步，因為這沒太多好處。」

大谷翔平尚未完全兌現外界對於「二刀流」的期待，在菜鳥年以投打雙修的演出帶走美聯新人王，但很快因傷收起投手身分，3年來在投手丘出賽12場（皆為先發），合計投53.1局，去年打擊表現也欠佳，打擊率僅1成90。

球團仍對大谷翔平兼顧投打抱持樂觀，梅納西表示，「他擁有那樣的天賦，又投入這麼多訓練，我們都感受得到，他將是這支球隊很重要的戰力，將以多種方式幫助我們贏球，他就是能改變戰局的球員。」

另一方面，根據美聯社報導，大聯盟9日與球員工會達成協議，新球季每隊將進行162場完整比賽，而備受球員推崇的雙重賽7局制、延長賽突破僵局制都將在下季沿用。

天使

上一則

澳網／防疫隔離害的！兩屆冠軍雅莎蘭卡也一輪遊

下一則

NBA／湯普森31歲生日傳好消息 傷勢好轉脫保護靴

延伸閱讀

MLB／確定打滿162場！雙重賽7局制、突破僵局都沿用

MLB／確定打滿162場！雙重賽7局制、突破僵局都沿用
MLB／賭輸超級盃 皇家捕手培瑞茲「變海盜」

MLB／賭輸超級盃 皇家捕手培瑞茲「變海盜」
MLB／工具人岡薩雷茲 藍鳥等6隊有興趣

MLB／工具人岡薩雷茲 藍鳥等6隊有興趣
MLB／身手不復以往…前盜壘王高登 與紅人簽小聯盟約

MLB／身手不復以往…前盜壘王高登 與紅人簽小聯盟約

熱門新聞

性感美女沃蘭絲基以鬧場闖出名號。(取材自沃蘭絲基Instagram)

超級盃／鬧場幕後主使竟是性感美女 身價超過480萬

2021-02-08 19:52
布雷迪已被認為是最偉大球員，仍將挑戰個人第七冠。（Getty Image）

超級盃／海盜vs.酋長 天王對決接班人

2021-02-07 18:28
一名男子身穿粉紅色挖背超衩背心，在超級盃比賽第四節時闖進球場。（路透）

超級盃「粉紅泳裝男」鬧場！保安追到跌倒…他「達陣」

2021-02-07 22:45
今年代表坦帕灣海盜隊參加超級盃的傳奇四分衛布雷迪，第10度打進超級盃，並拿下生涯第7座冠軍。(美聯社)

超級盃／31：9海盜大勝酋長 布雷迪拿下第7冠

2021-02-07 22:22
泰國混雙組合德查蓬／沙西麗在年終羽球賽中出現不可思議的「一打二」，最後還得分的有趣戰況。 （新華社）

羽球／幫我撐5秒！混雙突然變單打 「一打二」還得分

2021-02-03 07:30
世界球后戴資穎31日在世界羽球巡迴賽年終賽決賽激戰3局，擊敗前西班牙球后馬琳。（中央社）

羽球／戴資穎假動作美技騙倒對手 主播狂讚：太美了

2021-02-01 08:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌
誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」

誤以為炒股暴虧73萬 大學生自殺 家屬狀告「羅賓漢」
世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒
彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲
56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論

56：44 參院認定彈劾川普合憲 啟動彈劾辯論