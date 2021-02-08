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MLB／天使仍信二刀流 大谷翔平「薪事」搞定

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平。（美聯社）
大谷翔平。（美聯社）

日籍球星「二刀流」大谷翔平避免進入薪資仲裁庭，今天確定與天使隊達成兩年850萬美元合約，今年年薪為300萬元，介於雙方各自提出的250萬與330萬元之間。

大谷翔平來美3年，尚未完全兌現外界對於「二刀流」的期待，他在菜鳥年以投打雙修的演出帶走美聯新人王，但也很快因傷收起投手身分，3年來共在投手丘上出賽12場（皆為先發），合計53.1局，去年的打擊表現也欠佳，打擊率僅1成90。

大谷翔平去年季後取得薪資仲裁資格，與天使隊的談薪遲遲喬不攏，他爭取330萬美元年薪，天使僅提出250萬美元，雙方進入薪資仲裁程序，但仍持續交換數字，終於在今天傳出「薪事」底定。

大谷翔平今年年薪300萬元，明年則為550萬元，避免進入仲裁庭，大谷翔平的經紀人巴列羅（Nez Balelo）也鬆了一口氣，「作為一位經紀人，我們已經歷過太多次仲裁庭，你絕對會想避免走到這一步，因為你知道這沒太多好處。」

巴列羅為大谷翔平去年的低潮緩頰，他認為大谷翔平因訓練方式的改變，導致去年的低潮，他們從技術訓練、重量訓練和飲食菜單上重新評估，而大谷翔平也接受這些改變，並且樂觀認為已經訓練中看到一些好的成果。

天使總管梅納西（Perry Minasian）仍對於大谷翔平來年兼顧投打抱持樂觀，問題只在於如何分配他在兩個位置的出賽時間，「他投入訓練的時間與精力，確實令我們印象深刻，他的身心靈都拚了。」

梅納西表示，「當你擁有那樣的天賦，又投入這麼多的訓練，我想我們感受得到他將是這支球隊很重要的戰力，他將以多種方式幫助我們贏得比賽，我們相信他就是能改變戰局的那種球員。」

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