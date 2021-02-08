MLB專欄／補進包爾 道奇組史上最大團

道奇補進包爾，先發陣容實力睥睨群雄。（路透資料照片）

身為豪門球隊的道奇 永遠不會令人失望，在距離春訓只剩下幾周的此時此刻簽下自由球員的頭牌——另一位塞揚獎得主包爾（Trevor Bauer）。這隻球迷口中的「宇宙天團」登時更上一層樓，升級成同時擁有三位塞揚獎投手克蕭（Clayton Kershaw）、普萊斯、包爾外加兩位MVP貝林格（Cody Bellinger）及貝茲的「史上最大團」。今年的2月，果不其然又是十分「道奇」。而道奇也確實得靠簽下包爾才能擋下新興勢力教士的步步進逼，繼續他們國聯西區冠軍八連霸的偉業。就在交易來史奈爾（Blake Snell）跟達比修有，與陣中明日之星拉梅特（Dinelson Lamet）組成新三巨頭後，教士最近又再接再厲，跟海盜換來近三季防禦率都保持在3.82以下的先發投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove），再加上去年陷入小低潮但仍備受期待的帕達克（Chris Paddack）可望重拾菜鳥球季9勝7敗、防禦率3.33的一流身手，被譽為超新星的新人投手高爾（MacKenzie Gore）又已蓄勢待發。經歷這一番操作後，教士的先發投手陣容隱然已有凌駕道奇之勢。

根據知名的大聯盟成績預測系統ZiPS模擬，就在補進馬斯葛洛夫之前，教士今年的勝場就已能夠達到98勝——剛好跟道奇平分秋色（如打162場）。而在馬斯葛洛夫加入、天平一端明顯倒向教士後，道奇自不能再繼續沉默下去，於是才有了與包爾這樁刷新單季最高薪紀錄的破天荒合約。

在簽下包爾加上普萊斯歸陣後，如今已擁有三塞揚強投外加布勒（Walker Buehler）、烏力亞斯（Julio Urias）兩大年輕主力投手的道奇，無疑擁有全聯盟最強大的先發投手輪值。而且這還沒完，就在他們身後還有著將被擠去當長中繼的兩位新星——連續兩年防禦率都在三以下、新人王票選第四位的岡索林（Tony Gonsolin）以及去年防禦率僅有2.57，已被視為王牌接班人之一的「紅髮哥」梅伊（Dustin May）。擁有這多達七人可輪值的豪華陣容，道奇不但應付例行賽游刃有餘，季後賽多位先發轉戰牛棚，更將是力壓其他強隊的致勝關鍵。

如果能跟透納（Justin Turner）順利完成續約，由貝茲及貝林格領軍，並有明星游擊手席格（Corey Seager）、一壘手孟西（Max Mucny）、捕手史密斯（Will Smith）及透納組成黃金內野的道奇也很可能力壓洋基 、太空 人等勁旅，進攻火力獨居全大聯盟第一。

不論打、投都是聯盟頂尖的道奇一舉簽下包爾，不但展現他們衛冕甚至建立王朝的決心，也順勢成為今年冠軍最大熱門。再加上場下風波不斷的包爾與對頭教士「三游老少配」馬恰多（Manny Machado）、塔提斯（Fernando Tatis）都是場上秀味十足的球星，相信又會為這對新成形的宿敵對決增添不少火藥味，足以讓所有球迷大飽眼福。