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MLB／克拉梅去雙城 牛棚4強投壓陣

體育新聞組／綜合報導
雙城簽下白襪終結者克拉梅。（美聯社）
雙城簽下白襪終結者克拉梅。（美聯社）

MLB官網撰文報導，雙城隊與克拉梅（Alex Colome）簽下一紙1年500萬元合約，其中附帶550萬的雙向選擇權，球團可在2022年以125萬買斷。

克拉梅在加入雙城後，或許不再是陣中唯一的終結者，他將與羅傑斯（Taylor Rogers）、羅布列斯（Hansel Robles）與達菲 （Tyler Duffey）一同把關雙城的後段局數。

雙城隊休賽季動作的起步較晚，他們先前以1年1050萬簽下了游擊金手套西門斯（Andrelton Simmons）以及花1年1300萬留下重砲老將克魯茲（Nelson Cruz），如今再簽下前白襪終結者克拉梅。

32歲的克拉梅過去兩年替白襪守下了許多高張力的比賽，合計在83場出賽中繳出2.27的防禦率、42次救援成功，他在縮水賽季的帳面數據十分漂亮——21場出賽防禦率僅0.81，然而三振率卻大幅下修到剩17.8%、每9局只能三振6.45名打者，看向其進階數據，僅讓3.1％的打者敲出有效打擊（barrel%）、打者擊球初速、結實擊球比率等都有顯著進步，證明克拉梅即使三振能力退步，也能讓打者打不好出局。

克拉梅從2016年開始全職以後援投手出賽，自此之後他的防禦率不曾高過3.24，再加上羅傑斯、羅布列斯、達菲等傑出牛棚，雙城新賽季的後援戰力十分值得期待。

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