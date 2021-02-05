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MLB／「沙魚寶寶」回來了！帕拉再當國民

體育新聞組／綜合報導
帕拉和鯊魚寶寶將重現國民隊主場。（Getty Images）
帕拉和鯊魚寶寶將重現國民隊主場。（Getty Images）

國民球迷或許再過不久又可以聽到「沙魚寶寶（Baby Shark）」在球場環繞了，據MLB記者費桑（Mark Feinsand）報導，帕拉（Gerardo Parra）與國民隊達成協議，簽下一紙小聯盟約外帶春訓邀請，如果他成功登上大聯盟年薪將為100萬元。

MLB官網撰文報導，33歲的帕拉曾是國民隊球迷最喜愛的球星之一，他的登場歌曲選自自己女兒最愛的兒歌「沙魚寶寶（Baby Shark）」，在2019年，帕拉的加入帶起了隊內的化學效應，國民從開季19勝31敗外界一致看衰下，絕地大反攻一舉成為世界大賽冠軍，他在當年繳出打擊三圍.250/.300/.447附帶8轟，去年他轉戰日職讀賣巨人僅出賽47場，繳出.272/.309/.379、4轟13分打點的成績，去年10月中旬就因治療右膝傷勢而提前回到美國

帕拉11年大聯盟生涯從響尾蛇起步、陸續效力過釀酒人、金鶯、洛磯等隊，2019年季初被巨人讓渡後加盟國民，生涯打擊三圍 .276/.323/.404 (91 OPS+)、88轟，他將競爭成為陣中的板凳外野手。

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