MLB／超新星塔提斯甩棒登電玩封面 成教士第一人

大聯盟官方授權電玩《MLB The Show 21》發售在即,日前公布封面人物為教士隊新星塔提斯(Fernando Tatis Jr.),照片還是選自去年引起網友熱議的甩棒動作。

Feeling so blessed. I’ve been playing this game my whole life, it is a dream come true to be the @MLBTheShow cover athlete 🙏🏽🎮. #OwnTheShow #MLBTheShow Pre-Orders open now! https://t.co/4EmuAewAxP#MLBTSPartner pic.twitter.com/ca5jUuCUie