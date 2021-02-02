MLB／效力紅襪17年 佩卓亞高掛球靴

佩卓亞難敵傷痛，決定高掛球鞋。（美聯社）

波士頓 紅襪隊二壘手佩卓亞（Dustin Pedroia）1日宣布正式退休 。

37歲的佩卓亞17年職涯全部都奉獻給波士頓，並在2007、2013和2018年分別獲得3個世界大賽冠軍頭銜。他是唯一升上大聯盟2年就拿下「年度新秀」（2007年）、金手套和MVP（2008年）以及世界大賽冠軍的球員。

他也躋身MLB 史上少數都拿下這些獎項的球員之列。其他人包括名人堂成員梅斯（Willie Mays）、羅賓森（Frank Robinson）、班奇（Johnny Bench）和瑞普肯（Cal Ripken Jr.） ，以及羅斯（Pete Rose）、曼森（Thurman Munson）、普荷斯（Albert Pujols），波西（Buster Posey）和貝林格（Cody Bellinger ）。

紅襪隊於2004年6月第二輪選秀選中佩卓亞。他在2006年8月22日首次大聯盟亮相，當時年僅25歲，並在第一個賽季出賽31場。

之後他光芒畢露，從2007年到2016年以.303/.368/.447的打擊三圍獲得4次全明星頭銜和2次世界大賽冠軍。他的1506場出賽在球團120年歷史中排名第11位，也是隊史第2多的二壘手。

佩卓亞職涯打擊率.299，上壘率0.365。有140支全本壘打，394支二壘打，725個打點，922次得分和138次盜壘。

他於2017年一場比賽在二壘接球觸殺馬恰多（Manny Machado）時遭撞傷左腿。之後陸續進行多次手術。2019年8月接受膝關節保留手術，讓他無法在縮水的2020賽季為波士頓效力。他生涯最後一場比賽是2019年4月17日。