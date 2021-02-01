MLB專欄／換來亞瑞納多 紅雀大升級

明星三壘手亞瑞納多被交易至紅雀，幫助新東家戰力大升級。（Getty Image）

前年拿下分區冠軍、去年也拿到外卡且已連續13季勝率超過五成的紅雀發現，在眾人皆擺爛的國聯中區，他們擁有最好的體質，只差一個重磅交易就可輕鬆拿下分區冠軍與另一張季後賽 門票。既然如此何樂而不為？於是他們又一次找上每年固定要談交易的下家洛磯隊。

事實上紅雀早已想盤來洛磯明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado），只礙於超級肥約才一直未談成。幸運的是，今年的洛磯比誰都更想省錢更不想贏，唯一盤算就是交易兩大主將亞瑞納多及史托瑞（Trevor Story）。據最新消息，送出亞瑞納多的洛磯不但拿不到重要新秀，還得再補貼紅雀5000萬元，難怪被稱為「洛磯山大劫案」。

當然交易來亞瑞納多並非毫無風險，畢竟他去年才剛因肩傷打出生涯最差一季，打擊三圍分別只有.253/.303/.434。而且他4月就將滿30歲，即便他的表現短時間之內可能回升，未來也勢必隨著年齡下滑。當然更重要的是在走下「打者天堂」，亞瑞納多生涯客場OPS只有.793，打擊火力將因此降低多少？

然而這一切相信都在紅雀高層的計算中。因為這不是他們第一次找來在高海拔稱雄的洛磯球星，而且前兩次都收到良好效果。去年剛入選名人堂的洛磯MVP外野手沃克（Larry Walker）生涯就是在聖路易畫下完美句點。2004年8月這位年滿37歲的老將被交易到紅雀後打擊威力分毫未減，兩年中打出高達.908的OPS，幫助紅雀連兩季勝場達三位數外加一座國聯冠軍。

時隔五年後紅雀又依樣畫葫蘆，透過跟運動家交易找來另一位前洛磯明星外野手哈勒戴（Matt Holliday）。結果這次成效更好。自2009年哈勒戴加入後，紅雀八年之內六次打進季後賽並在2011年捧回一座世界大賽冠軍。而哈勒戴自己也打出高達.874的OPS而四度入選明星賽。

有了前兩次成功經驗，紅雀對亞瑞納多加盟信心十足。尤其亞瑞納多的實力不僅不遜於沃克及哈勒戴，他的過往表現甚至在兩人之上。自2015年至今亞瑞納多所累積的33 WAR在全聯盟也就只輸給現役最頂尖的楚奧特（Mike Trout）跟貝茲（Mookie Betts）。

亞瑞納多加入後，紅雀一、三壘將由他與前年加盟的球星「金匠」高史密特（Paul Goldschmidt）鎮守，游擊則有攻守深受好評的迪隆（Paul DeJong）。

至於近兩年轉調三壘後陷入嚴重低潮的「木匠」卡本特則將回歸他過往的工具人角色。同時紅雀幾已確定會跟神主牌老捕手莫里那（Yadier Molina）再續前緣。如此一來攻守顯得十分均衡的紅雀不僅分區冠軍十拿九穩，挺進季後賽也大有可為。