MLB／才17歲！洋基小將入選百大新秀 獲評「下個楚奧特」

洋基 隊新秀多明尼奎茲(Jasson Dominguez)今年才17歲就備受球探看好,名列今年《MLB Pipeline》百大新秀排名第32,也進入了農場10大外野手的名單當中。

多明尼奎茲在2019年被洋基隊以510萬美元 的簽約金簽下,已經連續兩年入選百大新秀,今年也進入10大農場外野手的第八名,並被認為是這10人中天花板最高的球員。

多明尼奎茲在滿分60的球探報告中獲得打擊55、力量60、跑速65、臂力60、守備55,總體55分的超高評價,許多球探認為他有成為五拍子球員的潛力,甚至將他的模板列為傑克森(Bo Jackson)、曼托(Mickey Mantle)、 楚奧特(Mike Trout)等巨星外野手。

At 17 years old, @gonjass7 is the youngest prospect in MLB’s Top 100. 🔥 pic.twitter.com/6wd9Ae32O9