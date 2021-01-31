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MLB／才17歲！洋基小將入選百大新秀 獲評「下個楚奧特」

運動新聞組／綜合報導
洋基隊新秀多明尼奎茲（Jasson Dominguez）今年才17歲就備受球探看好，名列今年《MLB Pipeline》百大新秀排名第32。 （取材自MLB官方推特）
洋基隊新秀多明尼奎茲（Jasson Dominguez）今年才17歲就備受球探看好，名列今年《MLB Pipeline》百大新秀排名第32。 （取材自MLB官方推特）

洋基隊新秀多明尼奎茲（Jasson Dominguez）今年才17歲就備受球探看好，名列今年《MLB Pipeline》百大新秀排名第32，也進入了農場10大外野手的名單當中。

多明尼奎茲在2019年被洋基隊以510萬美元的簽約金簽下，已經連續兩年入選百大新秀，今年也進入10大農場外野手的第八名，並被認為是這10人中天花板最高的球員。

多明尼奎茲在滿分60的球探報告中獲得打擊55、力量60、跑速65、臂力60、守備55，總體55分的超高評價，許多球探認為他有成為五拍子球員的潛力，甚至將他的模板列為傑克森（Bo Jackson）、曼托（Mickey Mantle）、 楚奧特（Mike Trout）等巨星外野手。

最大的疑慮在於去年小聯盟賽季因新冠肺炎全數取消，而多明尼奎茲也因此一場職業比賽都沒打過，球探普遍認為他還需要透過實際出賽來證明自己。

洋基 美元 新冠肺炎

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