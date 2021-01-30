MLB／田中將大當YouTuber 遭前輩達比修吐槽

田中重返日職，也決定要當起YouTuber開新頻道。（歐新社）

田中將大30日將舉行加盟樂天記者會，也利用返回日職所帶來的高人氣，在推特 上推廣自己新開設的個人YouTube 頻道，但卻遭YouTuber「前輩」達比修有吐槽。

田中將大在昨日開設了自己的個人YouTube頻道，名稱取為「馬君頻道」，開設不到一天就有2.4萬訂閱人數。

不過田中推廣文一出，擁有54.7萬人數訂閱的達比修有也轉發此貼文：「我記得有人說要叫作『田中將大神之頻道』的啊...」，遭到這位YouTuber大前輩吐槽一番，此外，目前效力於雙城的前田健太也擁有高達32.6萬訂閱者，田中將大可要向兩位YouTuber大前輩好好討教一番。

對於田中將大開設新頻道，網友反應相當熱烈，「我非常期待！」、「我應該要看樂天官方YouTube還是田中的？」、「我希望能邀請石井監督來上節目。」