MLB／田中將大當YouTuber 遭前輩達比修吐槽
田中將大30日將舉行加盟樂天記者會，也利用返回日職所帶來的高人氣，在推特上推廣自己新開設的個人YouTube頻道，但卻遭YouTuber「前輩」達比修有吐槽。
田中將大在昨日開設了自己的個人YouTube頻道，名稱取為「馬君頻道」，開設不到一天就有2.4萬訂閱人數。
https://t.co/SjJr50RdYE— 田中将大/MASAHIRO TANAKA (@t_masahiro18) January 29, 2021
YouTube始めます📺
「マー君チャンネル 田中将大」
皆さんチャンネル登録よろしくお願いします🙇♂️😁 pic.twitter.com/HYYKQaeBpp
不過田中推廣文一出，擁有54.7萬人數訂閱的達比修有也轉發此貼文：「我記得有人說要叫作『田中將大神之頻道』的啊...」，遭到這位YouTuber大前輩吐槽一番，此外，目前效力於雙城的前田健太也擁有高達32.6萬訂閱者，田中將大可要向兩位YouTuber大前輩好好討教一番。
對於田中將大開設新頻道，網友反應相當熱烈，「我非常期待！」、「我應該要看樂天官方YouTube還是田中的？」、「我希望能邀請石井監督來上節目。」
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