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MLB／最愛洋基舊將？費城人又簽兩投手

體育新聞組／綜合報導
米歇爾。（Getty Images）
米歇爾。（Getty Images）

據「USA TODAY Sports」記者奈丁格（Bob Nightengale）推特消息指出，費城費城人隊以小聯盟約簽下前洋基投手諾瓦（Ivan Nova）與米歇爾（Bryan Mitchell）。

報導指出，諾瓦若登上大聯盟，將能獲得150萬元獎金，屆時他將與自己的前教練吉拉迪（Joe Girardi）再續前緣，兩人在紐約有過7年的合作經驗。

諾瓦在2010年初登大聯盟，隔年拿下單季16勝4敗，防禦率3.70的不俗成績，並在年度最佳新秀的票選上獲得第四。隨後他的表現跌宕，2016年被交易至海盜，19年於白襪投了聯盟最多的34場先發，去年則效力老虎先發4場，僅投19局，預計諾瓦能夠擔任後段輪值的角色，吃下不少局數。

除了諾瓦，費城人也以小聯盟約延攬另一名前洋基投手米歇爾，2014年於大聯盟初登場，生涯前4年都待在洋基的他，已經連續2個球季沒有在大聯盟出賽的紀錄，上次大聯盟出賽已是在2018年9月，當時他為教士效力。

費城人喜歡曾待過洋基的球員似乎已經不是什麼不能說的秘密，前些年便簽下麥卡臣（Andrew McCutchen）以及現為自由球員的葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius），甚至連前洋基總教練吉拉迪也被納入麾下。

諾瓦。（Getty Images）
諾瓦。（Getty Images）

洋基 費城 紐約

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