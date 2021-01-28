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MLB／漢德不來…大都會急需左投 傳簽下盧普

體育新聞組／綜合報導
盧普。（Getty Images）
盧普。（Getty Images）

在漢德（Brad Hand）決定轉戰國民隊後，大都會隊為牛棚找到另一個不錯的左投。MLB.com引述消息人士報導，大都會已與自由球員盧普（Aaron Loup）達成協議。但球團尚未證實這筆交易，還在等待體檢結果。

這筆交易讓大都會隊找到急需的左投。33歲的盧普上個賽季主投25局，投手防禦率（ERA）2.52，以22個三振將左打者的打擊三圍壓制在.212/.278/.303，較他生涯面對左打者整體攻擊指數（OPS）.621明顯改進。

目前在大都會40人陣容中，牛棚左投僅有薩莫拉（Daniel Zamora）和塔普雷（Stephen Tarpley），且這兩人都有傷病史。大都會隊還與資深投手布列文斯（Jerry Blevins）簽下小聯盟合約，邀請他參加春訓。目前牛棚投手陣容包括梅茲（Steven Matz）、盧卡切西（Joey Lucchesi）和潛力新秀薩普卡基（Thomas Szapucki），不過梅茲和盧卡切西可能成為先發輪值。

在這種背景下，盧普為大都會隊提供一定程度的穩定性。在過去9個賽季中，他在藍鳥、費城人、教士和光芒總計投出3.38的ERA。

大都會本月初曾與自由市場最佳左投漢德談判，但他最終以1050萬元與國民隊簽約。

大都會隊上個賽季的牛棚投手ERA為4.60，在大聯盟排名第18位。

大都會 費城 指數

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