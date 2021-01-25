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MLB／台裔火球劉致榮 潛力備受看好

體育新聞組／綜合報導
劉致榮在美國的表現備受期待。（本報資料照片）
劉致榮在美國的表現備受期待。（本報資料照片）

台將劉致榮靠著158公里的球速加盟紅襪隊後，去年旅美第一年就碰到新冠肺炎疫情，沒機會展現實力，不過美國網站「Prospects1500」仍將他列入2021年紅襪隊前50大新秀，排名第28，屬於有潛力進入大聯盟的第四梯隊。

「Prospects1500」列出2021年各隊前50大新秀，依進入大聯盟的期待度分為五個梯隊，第一梯隊代表高度期待進入大聯盟並成為明星級球員，第二梯是高度期待，第三梯為一般期待，第四梯是有潛力，第五梯則是值得關注但可能無法進入40人名單。

劉致榮在2019年以75萬元簽約金加盟紅襪隊，去年2月20日開心搭機前往美國，不料碰上疫情導致小聯盟球季停止，在3月18日返台，直到9月29日又飛往佛羅里達秋訓報到，整季都無出賽成績。

「Prospects1500」的分析中指出，21歲的劉致榮被認為具有二刀流的天賦，不過2020年時間都花在佛羅里達、小聯盟訓練基地以及台灣，在小聯盟訓練時，球速似乎有些下滑。

不過「Prospects1500」也指出，根據報告，劉致榮擁有六種不同球路，所以仍看好劉致榮的發展，至少能夠成為一名活躍的中繼投手，很期待新球季他在小聯盟初登板的表現。

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