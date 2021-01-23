MLB／漢克阿倫病逝 13項數據看他當年有多神

漢克阿倫享壽86歲，圖為當年他手裡舉著生涯第715轟的全壘打球、突破貝比魯斯紀錄的經典畫面。 (美聯社)

打破貝比魯斯（Babe Ruth）在美國 職棒大聯盟全壘打紀錄、蔑視種族仇恨的傳奇球星漢克阿倫（Hank Aaron）22是過世，享壽86歲，MLB官網作家賽門（Andrew Simon）撰文點出漢克阿倫生涯13項令人難以望其項背的數據。

1. 20季20轟

漢克阿倫在大聯盟累積755轟，但其實他在單一球季最多僅敲出47轟，能夠累積那麼多全壘打的原因在於每年穩定輸出，他球員生涯有8季敲出40轟以上、15季30轟以上、20季敲出20轟以上的表現，漢克阿倫生涯沒敲出20轟的球季僅有1954的新秀年，以及在41、42歲的1975到1976球季。

2.出賽數逼近3300場

總出賽3298場名列歷史第2

3.年齡只是數字，20歲的產值等同40歲

漢克阿倫在21時就能夠繳出單季6WAR的貢獻，而他到了35到39歲時，還能夠有著0.601的長打率以及0.997的攻擊指數 。

4.在眾多數據皆名列歷史前5

漢克阿倫在全壘打（755，第2）、打席（13941，第3）、出賽（3298，第3）、安打（3771，第3）、得分（2174，第4）、壘打數（6856，第1）、長打（1477，第1）、打點（2297，第1），故意四壞（293，第4），WAR（143.1，第5）等數據都名列史上前五，同時他也是唯六能夠有3000安與500轟的球員。

5.扣掉全壘打，也有3000安

漢克阿倫不只能夠揮出大量的全壘打，他也是著名的安打製造機，就算把漢克阿倫生涯755支全壘打從他的生涯總安打數扣除，他生涯累積的安打仍能夠超越3000安。

6. 總壘打數的王者：

總6856的壘打數，甚至勝過排名第二的（幕席爾）Stan Musial722個。

7.超強本壘板紀律，被三振數僅名列歷史112名

漢克阿倫有著相當長的23年球員生涯，以及史上第三的打席數，但他生涯累積被三振次數僅1383次，排在史上第112名，同時他的球員生涯一共選到1402次保送，比三振還要多。

8.把名人堂投手當兒子打

漢克阿倫生涯至少對過13位名人堂等級的投手25次，而他對當中9人至少能繳出0.820的攻擊指數，漢克阿倫打最好的名人堂投手是道奇隊傳奇左投Sandy Koufax，攻擊指數1.077。

9.把全明星賽當年度聚會參加

漢克阿倫生涯共入選25屆明星賽、史上第一，共擔任過17次明星賽先發，僅次於梅斯（ Willie Mays）的18次。

10.連15季繳出6.0 WAR

漢克阿倫連續15年繳出6WAR（勝場貢獻值），而雖然他僅參加過17場季後賽 ，但繳出打擊三圍.362/.405/.710，攻擊指數高達1.116，敲出6轟，16分打點。

11.十月大驚奇，季後賽OPS 1.116

漢克阿倫連續15年繳出6WAR（勝場貢獻值），而雖然他僅參加過17場季後賽，但繳出打擊三圍.362/.405/.710，攻擊指數高達1.116，敲出6轟，16分打點。

12.永遠是MVP候選人

儘管漢克阿倫每年都有著驚人的表現，但事實上他僅拿過1次MVP，而且不曾在MVP票選上排名第二，但6度於MVP票選排名第3，且連續19季獲得MVP選票。

13.史上最多轟的兄弟檔組合

阿倫兄弟檔768轟傲視全聯盟漢克阿倫與他的弟弟Tommie 是史上最多轟的兄弟檔組合，兩人累積敲出768轟，而漢克阿倫就佔了其中的98.3%。