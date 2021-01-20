MLB／希望投手價值被認可 大谷選擇薪資仲裁

大谷翔平希望天使重視其投手資質。（歐新社）

大谷翔平新賽季與天使 球團還沒喬好薪資協定，雙方間有80萬元的差距，準備踏上薪資仲裁庭，運動媒體《The Athletic》撰文指出，大谷打仲裁庭的原因為「希望自己身為投手的價值可以被認可。」

日前傳出大谷翔平團隊希望其2021球季薪資落在330萬，而天使僅願意提供250萬元，由於80萬之於總薪資實在如九牛一毛，也讓外界質疑雙方有需要因「為錢傷感情」、走上薪資仲裁之路嗎？

《The Athletic》找來大聯盟薪資仲裁專家史瓦茲（Matt Swartz）分析，但大谷的情況與眾不同，他是名二刀流球員，若為指定打擊，今年薪水可拿到210萬到300萬元之間，而天使想給大谷的薪水正好就是在這中間的數字。他發現，大谷團隊希望拿到的是「二刀流」，也就是加上投手產值時的薪資330萬元，也有人認為大谷在大聯盟新人年拿下4勝2敗，首年仲裁年薪水當然該包括他的投手價值。

事實上，這只是大谷的第一年薪資仲裁，而這也會影響到未來第二、第三個仲裁年的談判，也就是說今年若不傾力爭取，未來可能會被資方以單一守位予取予求。

今年大聯盟共有13人出現薪資談不攏，將於2月進行仲裁的情形，除了大谷還有光芒隊崔志萬、道奇 隊布勒（Walker Buehler）等人。