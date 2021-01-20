MLB／不搶田中將大？教士三方交易迎來海盜強投

教士透過三方交易得到馬斯葛洛夫。（美聯社）

聖地牙哥 教士隊的奪冠大業勢不可擋，18日又發動三方交易，與海盜、大都會 隊達成協議，獲得先發投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）。

據《ESPN》撰文指出，大都會獲得教士左投盧卡切西（Joey Lucchesi），並送出新秀捕手羅德里奎茲（Endy Rodriguez）到海盜。

海盜隊則從教士獲取後援新秀右投貝納（David Bednar）、農場新秀外野手海德（Hudson Head）、 先發左投克魯茲（Omar Cruz）及先發右投費羅斯（Drake Fellows），其中海德是教士農場排名第七的新秀。

外界質疑馬斯葛洛夫的價值是否值得教士送出包括海德在內的5名新秀，他雖然是去年海盜的開幕戰投手，但生涯83場先發中僅繳出29勝38敗和防禦率4.33的中段輪值成績，2017年與太空 人隊一起拿下世界大賽冠軍，隨後在柯爾（Gerrit Cole）交易案中被送至海盜。

休賽季一連串的操作讓的先發排序如下：達比修有、史奈爾（Blake Snell）、拉梅特（Dinelson Lamet）、帕達克（Chris Paddack），令人驚訝的是曾經的王牌帕達克如今竟只能排得上第四號先發，其深度有目共睹，若再加上最新主角馬斯葛洛夫，他們或將成為聯盟最強先發輪值之一。

不過外界也認為教士隊會在此時交易先發投手，有可能代表陣中年輕王牌拉梅特二頭肌傷勢並沒有想像中樂觀，而換來馬斯葛洛夫後，是否代表不會再搶田中將大了也耐人尋味。