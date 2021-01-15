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MLB／口袋深度無極限…傳教士有意田中將大

體育新聞組／綜合報導
教士有意打造全明星級先發投手輪值陣容。（路透）
教士有意打造全明星級先發投手輪值陣容。（路透）

教士隊休賽季大動作交易不斷，似乎還想在自由市場測試看看自己的口袋有沒有能耐，據「The Athletic」知名記者羅森索（Ken Rosenthal）爆料，他們鎖定前洋基隊投手田中將大，欲組全聯盟最強先發陣容。

教士在休賽季先是與光芒交易得來前塞揚左投史奈爾（Blake Snell），在不到24小時內再度與小熊隊取得共識，在沒有出到任何一位百大新秀下盤來2020獲選賽揚票選第二的達比修有，大動作頻頻讓外界驚訝，彷彿教士把休賽季當交易大限看待。

這一連串的操作讓教士隊的先發排序如下：達比修有、史奈爾、拉梅特（Dinelson Lamet）、帕達克（Chris Paddack），令人驚訝的是曾經的王牌帕達克（Chris Paddack）如今竟只能排得上第四號先發，其深度有目共睹，若再加上田中將大，他將與同樣來自日本的達比修有並肩作戰，同時也能與昔日洋基投手教練羅斯柴德（Larry Rothschild）再續前緣。羅森索也在推特中點出，左投培瑞茲（Martin Perez）也是教士隊鎖定的對象之一。

但羅森索也點出了一個疑慮，認為教士隊在此時會想再尋找先發投手，有可能代表陣中年輕王牌拉梅特二頭肌傷勢沒有想像中樂觀。

羅森索另外提出，由於新型冠狀肺炎的因素導致自由市場進入寒冬，二線投手如田中將大、歐多瑞齊（Jake Odorizzi）、派克斯頓（James Paxton）、昆塔納（José Quintana）等人都還沒找到新東家，他建議這些人如果等到疫情趨緩，多數人接種疫苗後，獲得的合約報價可能就會有所改善。

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