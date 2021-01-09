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MLB／抹油作弊？柯爾、韋蘭德等多位賽揚級投手被點名

記者張大仁／綜合報導
哈金斯提供的證據顯示柯爾主動尋求解決球會黏手的問題。（路透）
哈金斯提供的證據顯示柯爾主動尋求解決球會黏手的問題。（路透）

洛杉磯天使隊前職員哈金斯(Brian “Bubba” Harkins)公開點名多位球員使用他提供的非法物質強化控球。

《洛杉磯時報》記者狄吉歐凡納（Mike DiGiovanna）報導，去年3月被天使隊開除的哈金斯在7日遞交的法庭文件中表示，多位個賽揚獎得主和明星賽投手都曾使用非法物質。非法物質通常是指松焦油。

被哈金斯點名的球員包括許多以前和現在的天使投手，包括之前的帕西佛（Troy Percival）、唐納利（Brendan Donnelly）、查伍德（Tyler Chatwood）、傑普森（Kevin Jepsen），以及最近的貝卓西恩（Cam Bedrosian）、米多頓（Keynan Middleton）、派提特（Yusmeiro Petit）、巴德（Luke Bard）、安卓斯（Matt Andriese）、皮特斯（Dylan Peters）、蘇亞雷斯（Jose Suarez）和邦迪（Dylan Bundy）。

最重要的是，哈金斯說，他有證據顯示像是柯爾（Gerrit Cole）、韋蘭德（Justin Verlander）、韋恩萊特（Adam Wainwright）、克魯柏（Corey Kluber）和「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）等賽揚獎得主，都曾使用非法物質來改善控球握力。

有關柯爾的證據尤其令人驚訝，因為在哈金斯提交的證據中包括一則柯爾的簡訊，其中柯爾自我表白身分，並向哈金斯尋求「球會黏手」的解決之道。

在天使隊服務近40年的哈金斯因提供非法藥物而在去年3月被天使開除。為此他於8月對天使和MLB大聯盟反提誹謗訴訟，認為天使隊只想保護自己的球員，而MLB官方在休士頓太空人隊作弊醜聞之後不想再碰其他醜聞。因此，哈金斯認為他因非法物質被解雇只是「代罪羔羊」。

哈金斯的律師說，如果案件進入審理，他將尋求至少400萬元賠償。預計法官將對於1月21日裁定此案是否進入審理。

天使 洛杉磯 MLB

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