我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2150萬確診 伊州破百萬

潘斯會「補刀」川普？白宮眾叛親離與第25修正案

MLB／大都會新老闆 打包林多、卡拉斯科

記者張大仁／綜合報導
林多終於被印第安人交易給大都會。（美聯社）
林多終於被印第安人交易給大都會。（美聯社）

紐約大都會隊將與克利夫蘭印第安人達成交易，換來明星游擊手林多（Francisco Lindor）和投手卡拉斯科（Carlos Carrasco），符合大都會新老闆億萬富翁科恩（Steve Cohen）的期待。

ESPN記者帕森（Jeff Passan）率先報導這項交易。MLB官網記者費恩森（Mark Feinsand）接續報導說卡拉斯科也是交易的一部分。印第安人隊稍後正式證實報導。

對於大都會隊來說，這是未能獲得頂級自由球員投手包爾（Trevor Bauer）的保險作法。對印第安人隊來說，則是衍生出一個問題，也就是這是否代表進入重建，而其他球員也可能會進行交易。

大都會隊在這項交易中送出游擊手羅莎里奧（Amed Rosario）和吉曼尼茲（Andres Gimenez），以及小聯盟右投沃爾夫（Josh Wolf）與外野手葛林（Isaiah Greene ）。25歲的羅莎里奧曾被認為是大都會隊的未來游擊手。22歲的吉曼尼茲上個賽季以菜鳥身份出戰49場比賽。

27歲的林多是MLB的看板球員之一。將於2021年成為自由球員，錙銖必較的印第安人隊雖想重簽，但最終同意交易而不再嘗試。另一方面，擁有現金和雄心的大都會隊獲得林多，在可預見的未來可提升球隊戰力。

33歲的卡拉斯科距離自由球員還剩2年，上個賽季投手防禦率(ERA)為2.91。加入大都會隊可強化包括多年塞揚獎得主狄葛隆（Jacob deGrom）在內的輪值陣容。

大都會 MLB 紐約

上一則

場邊人語／季後開張 六場硬仗

下一則

NBA／睽違3年9個月 雷納德再打「背靠背」比賽

延伸閱讀

MLB／紐約大都會重磅交易 補進明星游擊手林多

MLB／紐約大都會重磅交易 補進明星游擊手林多
MLB官網撰文感嘆王建民：他的數據象徵時代的改變

MLB官網撰文感嘆王建民：他的數據象徵時代的改變

MLB／邦茲領跑名人堂選票 記者：今年沒人夠格

MLB／邦茲領跑名人堂選票 記者：今年沒人夠格
不顧疫情？MLB擬如期開打 可望打滿162場

不顧疫情？MLB擬如期開打 可望打滿162場

熱門新聞

中國籃球記者爆料，林書豪近期與前東家北京首鋼聯繫，有望可以重返中國CBA。(新華社)

重返NBA無望 中媒：林書豪有意回北京打球

2021-01-04 23:18
林書豪確定與勇士的G聯盟球隊聖克魯斯勇士簽約。(取材自微博)

不是回北京！林書豪證實簽約勇士G聯盟球隊

2021-01-08 02:30
MLB大聯盟退役名投沙巴西亞（圖）回憶過往與「籃球飛人」喬丹在棒球場上的垃圾話往事。（Getty Images）

NBA／被問想三振詹皇還是喬丹？洋基沙胖：當然是他

2021-01-02 20:30
莎賓娜穿著禮服與父親合照。（取材自Instagram）

全球最美排球女神婚了！莎賓娜嫁謎樣男人

2020-12-28 03:25
波士頓塞爾蒂克和邁阿密熱火兩隊，為國會衝突事件在賽前唱國歌時下跪。(美聯社)

國會騷亂 NBA球員教練：跟「黑人命也是命」衝突有別

2021-01-07 18:39
桃田賢斗出征曼谷前，PCR檢測陽性。（Getty Images）

震撼！球王機場確診 日本羽球國家隊臨時取消出征

2021-01-03 16:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」
潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途
趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭

趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭
美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭

美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭