MLB／大都會新老闆 打包林多、卡拉斯科

林多終於被印第安人交易給大都會。（美聯社）

紐約大都會 隊將與克利夫蘭印第安人達成交易，換來明星游擊手林多（Francisco Lindor）和投手卡拉斯科（Carlos Carrasco），符合大都會新老闆億萬富翁科恩（Steve Cohen）的期待。

ESPN記者帕森（Jeff Passan）率先報導這項交易。MLB 官網記者費恩森（Mark Feinsand）接續報導說卡拉斯科也是交易的一部分。印第安人隊稍後正式證實報導。

對於大都會隊來說，這是未能獲得頂級自由球員投手包爾（Trevor Bauer）的保險作法。對印第安人隊來說，則是衍生出一個問題，也就是這是否代表進入重建，而其他球員也可能會進行交易。

大都會隊在這項交易中送出游擊手羅莎里奧（Amed Rosario）和吉曼尼茲（Andres Gimenez），以及小聯盟右投沃爾夫（Josh Wolf）與外野手葛林（Isaiah Greene ）。25歲的羅莎里奧曾被認為是大都會隊的未來游擊手。22歲的吉曼尼茲上個賽季以菜鳥身份出戰49場比賽。

27歲的林多是MLB的看板球員之一。將於2021年成為自由球員，錙銖必較的印第安人隊雖想重簽，但最終同意交易而不再嘗試。另一方面，擁有現金和雄心的大都會隊獲得林多，在可預見的未來可提升球隊戰力。

33歲的卡拉斯科距離自由球員還剩2年，上個賽季投手防禦率(ERA)為2.91。加入大都會隊可強化包括多年塞揚獎得主狄葛隆（Jacob deGrom）在內的輪值陣容。