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MLB／邦茲領跑名人堂選票 記者：今年沒人夠格

體育新聞組／綜合報導
邦茲在名人堂選票中居領先地位。（Getty Images）
邦茲在名人堂選票中居領先地位。（Getty Images）

擔任MLB大聯盟名人堂計票員的蒂博（Ryan Thibodaux），近日曬出多張名人堂選票，而根據他的統計，目前為止122張包含匿名的選票中，得票數領跑的是第九度叩關名人堂的邦茲（Barry Bonds)，高達73.8%的投票率，將有機會成為名人堂的一員，但美聯社記者史格列塔（Dave Skretta）對此卻不以為意。

史格列塔加入全美棒球記者協會已達10年，今年首度獲得票選名人堂球員的資格，然而包含他在內，已經有5名記者選擇棄票，史格列塔坦白表示：「我認為這些候選人並未達到名人堂選手的人格特質或誠信。」

根據蒂博的統計，目前名人堂票選前三位分別是邦茲、克萊門斯（Roger Clemens）以及席林（Curt Schilling），前兩位身陷禁藥醜聞、而後者則因場外言論，三人皆長年被排除於名人堂大門外。

不過ESPN記者歐尼（Buster Olney）卻表示：「我已經說過好幾次，名人堂並非聖人堂，是對棒球具有卓越貢獻的人致上敬意，以品格當作名人堂入選的標準已過時了。」

而歐尼的言論也引來另一名名記海曼（Jon Heyman）反駁：「我不認同歐尼的觀點，名人堂從以前是一磚一瓦砌成，是大聯盟的最高榮譽，若選民能接受作弊的球員進入名人堂，我也無話可說。」

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