MLB／印地安人二壘解答 教頭欽點張育成

張育成得再加把勁，才能在球隊找到一席之地。（路透）

邁入2021年，印地安人隊官網點出球隊待解的5個問題，其中之一是誰將在新球季鎮守二壘？總教練法蘭柯納（Terry Francona）曾欽點台灣 好手張育成，或許就是二壘的解答，官網分析則認為，這個問題要等到春訓展開才有可能獲得解答。

印地安人官網發表專文，列出球隊在新球季5個待解課題，第一個不令人意外是林多（Francisco Lindor ）是否會被交易，第二到五個疑問則依序為二壘、一壘、外野、終結者人選。

報導中提到，印地安人必須惦惦口袋，決定是否有能力從自由市場尋覓二壘手，像是簽回赫南德茲（Cesar Hernandez），或是從自由市場延攬史構普（Jonathan Schoop）、史戴拉（Tommy La Stella）、霍特（Brock Holt）等人，但法蘭柯納點出球隊也有內部選項。

法蘭柯納在兩周受訪被問到，印地安人的二壘還沒找到人選，誰是球隊認為可以接手這個位置的人？他回答：「我們真的很喜歡張育成，也很希望讓他每場比賽都有打擊機會，去看看他的能耐。」

法蘭柯納表示，二壘的答案，或許就在球隊內部，「球隊裡就有滿滿的天賦，最糟糕的是我們無法挖掘出來，有時我們找到的答案可能是錯的，但比起找到錯誤答案，更糟糕的是不知道我們擁有答案。」