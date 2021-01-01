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MLB／史上首位 紅襪聘黑人女教練

記者張大仁／綜合報導

史密斯（Bianca Smith）創下MLB歷史新頁。波士頓環球報記者麥克威廉斯（Julian McWilliams）說，波士頓紅襪隊已聘用史密斯擔任小聯盟球隊教練，成為職棒史上首位黑人女性教練。

史密斯擁有豐富的執教經驗。她2017年在德州遊騎兵隊棒球部門實習，也曾在辛辛那提紅人隊實習，並在空餘時間為MLB打工。

在此之前，史密斯在達特茅斯學院打壘球。麥克威廉斯報導，她還曾在Case Western Reserve棒球事業部擔任主管，並在達拉斯大學擔任助理教練。在加入紅襪隊之前，史密斯曾任卡羅爾大學助理教練和打擊教練。

預計紅襪隊將在1月宣布這人事訊息，但該隊球員發展副總裁克羅基特（Ben Crockett）已經證實這項消息，稱史密斯為一位出色的候選人。

史密斯雖是職棒史上首位執教的黑人女性，但她並不是聯盟中唯一的女性教練。上個賽季，舊金山巨人隊聘請納肯（Alyssa Nakken）為MLB史上首位女性教練。2019年，紐約洋基隊聘請博克維克（Rachel Balkovec）擔任打擊教練。其他聘用傑出女性的球隊包括芝加哥小熊隊的佛登（Rachel Folden）和聖路易斯紅雀隊的惠特洛克（Christina Whitlock）。

2009年，西格爾（Justine Siegal）成為職業男子棒球隊教練組中首位成員。她在2015年成為首位被大聯盟球隊教練組聘用的女性，加入奧克蘭運動家隊。

MLB 威廉 波士頓

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