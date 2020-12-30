MLB／教士娶達比修 御用捕手陪嫁

教士交易換來達比修有和其專用捕手。（歐新社）

教士隊決心挑戰冠軍，在簽下塞揚獎投手史奈爾24小時內，29日再簽下韓籍強打金河成、交易換來日籍強投達比修有，連他的御用捕手卡拉提尼也一併帶回。

達比修有今年在縮水賽季繳出8勝3敗、防禦率2.01，國聯塞揚獎票選高居第2，與小熊隊的6年1.26億元合約還有3年，球團將他上架打探市場行情，吸引買家上門，教士態度最積極。

兩隊的交易談判已有共識，教士將帶走達比修有、卡拉提尼這對投捕搭檔，小熊則拿到投手戴維斯和4名教士農場排名前20的新秀，僅差體檢通過即生效。

芝加哥 媒體分析，艾普斯坦請辭球團總裁，由霍耶爾接手大位後，已表明為了小熊的未來，勢必要做些艱難決定，當時都覺得他指幾位將成為自由球員的野手，但現在看也包括達比修有。

教士也簽下25歲韓職英雄隊游擊手金河成，球團尚未證實簽約與合約內容，據傳為4年2500萬元合約。

金河成效力英雄隊7季，本季繳出打擊率0.306、上壘率0.397、長打率0.523，有30發全壘打，以重砲游擊手的身分，透過入札制度挑戰大聯盟，為今年市場上的搶手內野貨，多支球隊向他伸出橄欖枝。

金河成在韓職時期多守游擊與三壘，教士在這兩個位置已有塔提斯和馬恰多，但球團內部評估他也能勝任二壘，而新秀工具人柯朗沃斯則可移防外野，這也展現教士為爭取冠軍，積極補強戰力的決心。