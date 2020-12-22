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MLB／兩位威爾史密斯IG合體啦！無厘頭問答笑翻全場

體育新聞組／綜合報導
道奇捕手史密斯與好萊塢大明星威爾史密斯(Will Smith)同名同姓，兩人首度在Instagram上合體對談。（歐新社、截圖自道奇史密斯Instagram）
道奇捕手史密斯與好萊塢大明星威爾史密斯(Will Smith)同名同姓，兩人首度在Instagram上合體對談。（歐新社、截圖自道奇史密斯Instagram）

道奇捕手史密斯(Will Smith)在2020賽季繳出不俗表現，讓他逐漸坐穩先發位置，但初登大聯盟的史密斯最初可不是以強悍打擊所著稱，而是他與好萊塢大明星威爾史密斯(Will Smith)同名同姓，兩人同樣在各自領域上皆有亮眼成績，而日前兩位史密斯也在社群軟體Instagram上首次視訊連線、相談甚歡。

道奇史密斯日前作客威爾史密斯的IG，初次見面的兩人話匣子一打開停不下來，隨後更是與觀眾進行互動，大玩「哪一位史密斯出生在1995年？」、「哪一位史密斯在你被殭屍攻擊會保護你？」等無厘頭問答，令觀眾直呼有趣。

助球隊奪下世界大賽冠軍的史密斯，日前也與女友宣布共度一生，可說是喜事連連：

除了道奇史密斯之外，現效力於勇士的牛棚左投史密斯(Will Smith)也叫威爾，兩人更是在2020年國聯冠軍賽上演同名同姓對決，最終打者史密斯敲出逆轉三分砲，成為扭轉戰局的關鍵打席。

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