MLB新賽季再縮水 勞資談不攏

MLB勞資對明年球季長度仍有爭議。（歐新社）

MLB大聯盟今年球季經過勞資攻防，好不容易定調以「縮水」方式開打，但新冠肺炎 疫情未減，球團提案以全員接種疫苗 為前提，明年球季延至5月開打、打140場比賽，球員工會已投下反對票，堅持打滿162場，攻防戰恐將再起。

距離2021年的大聯盟投捕報到日只剩2周，美國雖然已經開始在本土分發新冠肺炎疫苗，但聯盟球團若堅持所有球員在春訓前完成接種，開訓時間勢必延後。

大聯盟約2周前提出延後開打提議，被工會拒絕，原因在於打滿162場是勞資協商的結果，且球團已表明，如果賽季縮水，球員薪水也會打折，球員工會維護球員領全薪的權益，認為根據今年測試，只要遵守防疫 協定，可以正常打完。

一名不具名的國聯球隊老闆認為，光靠防疫協定，要讓春訓舉行的機會很小，勢必有其他壓力要求春訓前讓球員接種疫苗，「如果這代表需要延後到4月、只打130場，那就這樣吧，要正常時間開打、打滿162場還不注射疫苗，這真是瘋了。」

超級經紀人波拉斯（Scott Boras）站在球員一方，認為縮水球季未讓球團造成虧損，「只是少賺一點而已」，大聯盟則反駁，每一支球團大約損失了上億元。