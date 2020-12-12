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美聯培瑞茲 國聯巴德 獲東山再起獎

體育新聞組／綜合報導
巴德7年後復出，堪為典範。（Getty Images）
巴德7年後復出，堪為典範。（Getty Images）

MLB大聯盟11日公布東山再起獎得主，皇家隊捕手培瑞茲（Salvador Perez）克服TJ韌帶置換手術、確診新冠肺炎、眼疾的三重打擊，在美聯脫穎而出。洛磯隊後援投手巴德（Daniel Bard）走出投球失憶症，相隔7年重返大聯盟的勵志故事，讓他在國聯順利出線。

培瑞茲獲美聯東山再起獎。（Getty Images）
培瑞茲獲美聯東山再起獎。（Getty Images）

培瑞茲曾是5屆金手套、2屆銀棒獎得主，2015年隨皇家拿下世界大賽冠軍，他也拿下系列賽MVP，輝煌的生涯在去年遭遇打擊，他因進行TJ手術導致2019年球季報銷，今年夏訓又傳出確診新冠肺炎，季中再因眼疾導致視線模糊而缺陣一段時間。

儘管難關重重，培瑞茲在今年逆勢繳出生涯最佳的打擊率0.333、長打率0.633、整體攻擊指數0.986，37場出賽貢獻11轟、32分打點，這份成績單為他收下生涯第3座捕手銀棒獎。

得知榮獲東山再起獎後，他透過影片表示，「這個獎座要感謝所有幫助我回到球場上的人。」他感謝親朋好友在復健路上的支持，以及防護團隊的協助。

巴德為2006年紅襪首輪選進的右投，最快球速達102 mph，他在2009年曾於74.2局出賽繳出鬼神般的防禦率1.93，站穩牛棚一席之地，但生涯卻在2012年轉任先發後開始急走下坡，嚴重的控球問題浮現，他在2013年4月27日後援面對兩位打者，都投出保送，從此在大聯盟銷聲匿跡。

接下來幾年，巴德輾轉於小聯盟各隊，但控球問題始終未解，沒再上過大聯盟，他一度在2017年球季後決定退休，前往響尾蛇隊擔任心理輔導員，直到想要投球的心再次燃起。

巴德在今年2月與洛磯簽下小聯盟合約，順利擠進開季名單，時隔7年回到大聯盟，在當時已經勵志人心，今年在縮水賽季出賽23場、24.2局，拿下4勝2敗、防禦率3.65，球季後再獲東山再起獎肯定。

「兩年前決定退休，不是個容易的決定，我也真的跨入了人生的另一個階段。」巴德表示，決定復出投手丘，今年所收穫的成績，遠遠超過他的預期，「我一直很希望，能在大聯盟再投1場比賽、1顆球，而結局是比這更多，所以我真的非常感激。」

皇家 退休 新冠肺炎

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