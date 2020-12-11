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MLB／亞洲第一人 達比修入選年度第一隊

體育新聞組／綜合報導
達比修有成首位入選年度第一隊的亞裔球員。（歐新社）
達比修有成首位入選年度第一隊的亞裔球員。（歐新社）

今年MLB大聯盟因疫情關係未舉辦明星賽，也讓「大聯盟年度最佳陣容」票選成為唯一「星度」指標，大聯盟10日公布2020年最佳陣容，小熊隊達比修有獲選進入年度第一隊，成為亞洲第一人，前田健太、柳賢振則排進第二隊。

大聯盟年度最佳陣容票選從去年開始舉辦，採納50%的球迷、50%各界專家的選票，遴選出年度第一隊、第二隊成員，每一隊陣容包含投手（先發5名、後援2名）、其他8個守備位置以及指定打擊，共16名球員。

日籍球員去年無人入圍，今年達比修有在縮水球季中繳出8勝3敗、93次三振、防禦率2.01的成績，成為第一位獲選第一隊的日本球員，也是亞洲第一人，達比修有立刻在推特上說：「Thank You（謝謝）。」

雙城隊前田健太則是入選第二陣容的先發投手，柳賢振更是連續兩年入選第二隊先發投手，不過去年效力道奇隊，今年轉戰藍鳥隊。

第一隊的5名先發投手中，除了達比修有外，還有美聯塞揚獎得主畢柏（Shane Bieber）、國聯塞揚獎得主包爾（Trevor Bauer）、勇士隊7勝0敗的投手弗瑞德（Max Fried），大都會隊狄葛隆（Jacob deGrom）則是連兩年獲選第一隊。

第一隊成員以勇士隊球員人數最多，共有3人入選，除了投手弗瑞德外，國聯MVP弗里曼（Freddie Freeman）擠下同是一壘手位置的美聯MVP阿布瑞尤（Jose Abreu），以及指定打擊歐蘇納（Marcell Ozuna）。

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