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MLB／白襪與德州交易 拿2投換王牌林恩

體育新聞組╱綜合報導
林恩被交易到白襪。（美聯社）
林恩被交易到白襪。（美聯社）

根據大聯盟記者費恩森（Mark Feinsand）報導，德州遊騎兵將王牌投手林恩（Lance Lynn）打包送往芝加哥白襪，換得右投唐寧（Dane Dunning）及小聯盟左投威姆斯（Avery Weems），此筆交易則尚待球團證實。

來到合約年的林恩，在大聯盟生涯9年奪104勝，過去兩個賽季效力遊騎兵，出賽46場拿下22勝14負、防禦率3.57的優質水準，躍升遊騎兵王牌投手位置，在球團計畫重建、活絡農場的情況下，僅剩一年控制權的林恩自然而然被當成交易籌碼送出。

身為白襪農場排名第五的23歲新秀唐寧，本季首度登上大聯盟，出賽7場貢獻2勝0敗、防禦率3.97的成績；而另一主菜威姆斯則在新人聯盟繳出1勝1敗、防禦率0.69，兩位年輕新秀有望填補遊騎兵積弱不振的農場。

上賽季白襪團隊投手的防禦率3.81排名聯盟第五、WHIP值1.26則排第六，而林恩將與吉歐里托（Lucas Giolito）、凱柯（Dallas Keuchel）和希茲（Dylan Cease）共組先發輪值，白襪投手群預計將更加強大。

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