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MLB／自由市場大戰…藍鳥追史布林格 大都會搶人

記者張大仁／綜合報導
不止藍鳥，大都會隊也看中史布林格。（美聯社）
不止藍鳥，大都會隊也看中史布林格。（美聯社）

據消息人士透露，儘管大多認為多倫多藍鳥隊對自由球員外野手史布林格（George Springer）表現出濃厚興趣，但大都會也正積極爭取中。

史布林格是休賽期間大都會隊的首要目標之一，即使不是首要目標，但也是最受重視的選擇之一。

同時，還有消息認為，大都會隊對自由球員捕手麥肯（James McCann）的興趣也很高，至少目前高過瑞爾穆托（J.T. Realmuto）。

在總裁奧德森（Sandy Alderson）主導下，大都會隊不想等到聘請總經理後才在休賽期爭取自由球員。奧德森和他的助手一直忙著與經紀人和其他球隊談判。

大都會隊也很關注自由球員投手鮑爾（Trevor Bauer），但球壇對大都會的重視程度有不同的解讀。

「Sportsnet」報導，多倫多藍鳥隊對史布林格下的功夫已經不止是談判合約而已。雖然藍鳥隊「可能想要拍板定案」，但經紀人們「還在等待大都會隊的條件」。

此外，SNY的馬蒂諾（Andy Martino）報導，在卡諾（Robinson Cano）遭禁賽，二壘防線洞開後，大都會隊更可能向外爭取大咖，但不會是洋基隊自由球員內野手勒梅休（DJ LeMahieu）。

大都會 鮑爾 洋基

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