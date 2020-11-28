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MLB／有4隊在追？莫里納最想續約紅雀

體育新聞組／綜合報導
莫里納年紀雖大，場上指揮功力仍強。（美聯社）
莫里納年紀雖大，場上指揮功力仍強。（美聯社）

聖路易紅雀38歲老將鐵捕莫里納（Yadier Molina）本季成為自由球員，雖然表示願意續留聖路易的想法，不過紅雀目前仍毫無動靜，而莫里納27日自爆已有4支球隊與他接觸，包括大蘋果兩支球隊洋基大都會，以及西岸的聖地牙哥教士、洛杉磯天使皆對這位資深老將展現高度興趣。

2004年登上大聯盟的莫里納已出戰16個賽季，終其一生都在紅雀的他攻守方面皆有卓越表現，曾經入選9屆明星賽，創下捕手金手套獎8連霸的輝煌紀錄，而生涯共獲得9座捕手金手套獎，也僅次於兩位傳奇名捕I-Rod（Ivan Rodriguez）的13座和班奇（Johnny Bench）的10座，更帶領紅雀奪下2座世界大賽冠軍，雖然近年莫里納打擊方面有所退化，不過優異的防守阻殺及領導投手的能力，讓莫里納在自由市場上仍是火熱焦點。

據傳莫里納正積極尋求一份為期兩年的保障合約，此外莫里納也將紅雀擺在首選順位，而聖路易當地郵報也提到，與紅雀的情感連結將是簽下這位球隊功勳老將最關鍵的因素：「紅雀一直是爭奪莫里納的領跑者，他們是最有機會能以情感因素來讓他重回懷抱，此外他們也希望帶回另一老將韋恩萊特（Adam Wainwright）。」，不過文章最後也提到，亟欲省錢的紅雀能否開出令莫里納滿足的條件，也將影響這位紅雀隊史最偉大捕手的去留。

大都會 天使 洋基

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