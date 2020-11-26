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MLB／巨人覓先發左投 看上萊斯特

體育新聞組╱綜合報導
萊斯特身手雖現老化，仍受巨人青睞。（美聯社）
萊斯特身手雖現老化，仍受巨人青睞。（美聯社）

根據MLB Network專欄作家莫羅西（Jon Morosi）的消息，近年來戰績不佳的舊金山巨人，有意簽下稍早前被芝加哥小熊買斷合約的資深左投萊斯特（Jon Lester）來補強先發輪值，擁有多次季後賽經驗的他期盼能為巨人陣中年輕小將帶來經驗。

早在2014年自由市場開起時，巨人就對萊斯特展現高度興趣，不過最終還是遭小熊隊以6年1.55億元巨額合約攔胡，而在這6年當中，萊斯特一共拿下77勝、防禦率3.64的優質成績，入選兩次明星賽，也幫助小熊奪得3次國聯中區冠軍。其中萊斯特在2016年以19勝5負、2.44防禦率位居賽揚票選第二，當年更一路隨著小熊破除山羊魔咒，拿下睽違一世紀的世界大賽冠軍。

現年37歲的萊斯特近兩年身手有老化跡象，成績不甚理想，上賽季防禦率高達5.16、每九局僅能送出6.2次三振，兩數據皆為生涯最低，不過身為左投的優勢仍然吸引巨人目光，在史邁利（Drew Smyly）琵琶別抱勇士後，目前巨人先發輪值僅剩安德森（Tyler Anderson）為左投，補進萊斯特不僅能平衡輪值，手握兩枚冠軍戒指的他必能為巨人帶來豐富的季後賽經驗。

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