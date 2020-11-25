MLB／大都會助圓夢 提博明年升大聯盟

大都會隊可能在新球季將提博升上大聯盟。（路透）

雖然新冠疫情 將2020年小聯盟提前取消，前NFL四分衛提博（Tim Tebow）並不想就此給束在紐約大都會 隊的生涯，他將在2021年球季重回球場。

大都會隊總裁奧德森（Sandy Alderson）確認，提博將在本賽季重返球隊。《紐約郵報》引述奧德森的話說，他不想看到提博因疫情而放棄自己的夢想。

在NFL打了3個賽季後，提博決定換軌至棒球界。他於2016年由大都會隊簽下，並在球隊的小聯盟系統中一路晉升，在2019年短暫升上3A，他2021年很可能從這個等級出發。

提博在小聯盟的表現不足以讓他升上大聯盟。在小聯盟的3個賽季中，他的打擊三圍為.223/.299/.338，在264個打席中打擊率僅0.163。他現年33歲，比任何潛在新星都要年長。如果提博是名傳統球員，那麼他的黃金歲月早被視為過去式。

不過大都會隊並沒有放棄提博，無論如何都可能在2021年將他升上大聯盟，靠他的名氣出售門票和商品。奧德森之前曾承認簽下提博並非完全出於棒球天分。

不過這是過去的想法。在新老闆科恩(Steve Cohen)領導下，大都會隊可能不太在乎提博能帶來多少收入。

如果提博希望有朝一日登上大聯盟，他必須盡快證明自己在球場上的表現。他不再年輕，在可以靠專業轉播解說員身分賺更多錢之際，他還願與年輕球員合作多久仍屬未知。