MLB／英卡納西恩想再打1季 日投有原航平擬入札

英納卡西恩本季成自由球員，但還想再打一季。（美聯社）

20日是MLB 各隊依「規則五」選定球員的大限。市場傳言老將英卡納西恩（Edwin Encarnacion）有意再打一季，海盜隊打算續簽左投布洛特（Steven Brault），日職火腿隊王牌右投有原航平（Kohei Arihara）可望以入札制挑戰MLB大聯盟。

將滿38歲的強打者英卡納西恩今年球季表現平平，為白襪隊在44場比賽中打出10支全壘打，打擊三圍為.157/.250/.377。在3場季後賽 中只先發1場，但在2個指定打擊打席後就被換下。

他一直是出色的長打者，自2010年以來全壘打345支排名第二，僅次於雙城40歲老將克魯茲（Nelson Cruz）的362支。

海盜隊正在考慮左投布洛特的角色。布洛特是該隊2020年為數不多的亮點之一，主投42.2局，ERA為3.38，三振數38。他的49.1%滾地球率也輕鬆超過MLB平均水平。他在2023年前都是符合仲裁條件的球員。

不過布洛特的表現有些風險。他的12.4%保送率是聯盟最高，投球轉速（spin rates）平平。

此外，日職火腿隊可能在感恩節之前宣布王牌右投有原航平的入札制度。一旦公布，MLB各隊將有30天時間與有原協商並簽署合約，並依據合約金額向火腿隊支付入札金。

28歲的有原在因疫情 縮短的2020賽季主投132.2局，ERA為3.46，有106次三振。