MLB專欄／摩頓大心臟 光芒若打G7或有勝算

若有G7，摩頓是光芒隊先發投手的不二人選。（路透）

正如名言：「人生沒有如果，只有後果和結果」，儘管世界大賽已落幕，但筆者依然替坦帕灣光芒隊感到可惜。因為在兩軍交手前，我便認為：若是戰線能夠拉到第七場，光芒隊的勝算較大，一方面是因為氣勢轉換，二來是因為他們有著「第七戰金身」的右投摩頓（Charlie Morton）。

能在一翻兩瞪眼的高壓場面一肩扛住勝敗己任，摩頓恰如其分演繹這個戲碼，美聯冠軍戰對前東家太空 人5.2局無失分，生涯在一戰定生死的「G7 」斬獲三場勝投，是史上首位。雖然摩頓世界大賽第三戰被道奇報了2017年之仇，投不滿五局失5分，不但遭到全壘打毒手，還相隔十場季後賽出賽後再被跑出盜壘成功，不過若有G7，大心臟的摩頓絕對是不二人選。

小聯盟時期的摩頓先發後援兩頭跑，且面臨嚴重的控球問題，前六個球季的三振／保送比都不超過2；2008季中登上大聯盟，初登板對天使6局失3分奪勝，菜鳥球季為勇士 出賽16場，戰績4勝8敗，防禦率6.15，74.2局投出48次三振、41個保送，接著被勇士包進交易包裹。處於「蜀中無大將」的海盜，摩頓獲得充分先發機會，經過慘不忍睹的2010年球季（2勝12敗、防禦率7.57），2011年跌深反彈，提高曲球和滑球的使用率，生涯首度單季十勝、百局、三振破百，且171.2局只被敲6發全壘打，每九局全壘打數為0.3，是全大聯盟之冠，身為滾地球型投手的他壓制力不俗，也因投球姿勢相似被稱作「小哈勒戴（Roy Halladay）」。

後來摩頓的控球時靈時不靈，被上壘率居高不下，2013年起連兩年成為國聯投出最多觸身球的投手，不過三振／保送比已能穩定突破2，扮演稱職的後段輪值，無奈被交易到費城人後僅出賽4場，即因補位一壘導致腿筋撕裂傷報銷。

2016年12月，太空人與摩頓簽下兩年約，隔年成為隊史首冠關鍵要角，不過「非法偷暗號」事件讓一切蒙塵，摩頓坦言知道球隊的所作所為，很後悔沒能嘗試阻止。

離開太空人後，摩頓去年在光芒再創生涯高峰：16勝、3.05防禦率和將近200局的投球量、三振率都是生涯最佳，塞揚票選名列第三。摩頓上季的曲球使用率達37.3%，被打擊率1成51、揮空率38.1%，今年則是以四縫線為主，但球速下降影響球威，來年配球策略得再琢磨。

32歲前的摩頓，三振／保送比沒有一年超過2.4，大器晚成的摩頓33歲至36歲球季合計三振／保送比則是3.57，愈老愈精準，昔日顛簸的「控球大失」搖身一變「控球大師」，歷程津津樂道。不論摩頓最終選擇續戰與否，都已寫下足夠細細回味稱頌的「倒吃甘蔗」生涯，如果明年「再戰一季」，則有可能達成「百勝里程碑」，目前累積93勝的摩頓，明年達標機率不小。