MLB／不想回太空人 史布林格投身自由市場

史布林格投身自由市場，尋求肥約。（路透）

MLB舊金山巨人右投高斯曼（Kevin Gausman）、紐約 大都會史卓曼（Marcus Stroman）接受1890萬元的合格報價續留原隊，但休士頓太空 人外野手史布林格（George Springer）、費城 費城人當家捕手瑞爾穆托（J. T. Realmuto）以及紐約洋基二壘手勒梅休（DJ LeMahieu）等3名球員選擇拒絕，將投入自由市場，追求更豐厚且更長期的合約。

同為29歲的高斯曼和史卓曼將續留原隊至少一個球季，他們仍可和球隊洽談更長合約。

高斯曼生涯前7個球季效力過巴爾的摩金鶯、亞特蘭大勇士和辛辛那提紅人，上季改披巨人戰袍，交出3勝3敗、防禦率3.62的成績單。他生涯203次出賽，其中164次先發，戰績50勝66敗，防禦率4.26。

紐約大都會在2019年7月交易大限前從多倫多藍鳥交易來的史卓曼，生涯出賽146場，其中140場先發，戰績51勝47敗，防禦率3.76。

在選擇拒絕合格報價的球員中，31歲的史布林格攻守俱佳，料將成為自由市場最炙手可熱的外野手之一。他效力太空人7個球季，貢獻174支全壘打、458分打點，3次入選明星賽，不過已表態不想再回太空人。

29歲的瑞爾穆托2度入選明星賽，過去2季在費城人交出2成73打擊率、36支全壘打和115分打點成績。他7個球季共效力過邁阿密馬林魚以及費城人隊，生涯打擊率2成78，有95轟與358分打點。

32歲的勒梅休上季以3成64打擊率傲視全聯盟，上壘率高達4成21，還有10轟以及27分打點。

勒梅休上季在MVP票選勇奪第4，身價可望水漲船高，超越2019年1月和洋基簽下的2400萬元2年合約。