我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1040萬確診 德州破百萬

無法被全世界視為輸家！川普傳年底宣布再戰2024

MLB／禁賽1年回鍋 柯拉：我不是勵志故事

體育新聞組／綜合報導
柯拉回鍋紅襪，強調向前看。（美聯社）
柯拉回鍋紅襪，強調向前看。（美聯社）

剛結束一年禁賽，紅襪隊就再度找回前教頭柯拉（Alex Cora）執教，引起外界不少爭議，柯拉11日在記者會上坦言，回到球界的速度超乎自己預期，但也強調自己未將太空人作弊的那一套方式帶到紅襪。

紅襪隊在今年球季爆發太空人偷暗號弊案後，將涉及其中的柯拉開除，由首席教練羅尼克（Ron Roenicke）接任，不料今年球季後未與羅尼克續約，並在日前宣布柯拉將重掌兵符，與他簽下2年合約並帶有2023、2024年的球隊選擇權。

曾是太空人隊首席教練的柯拉表示，自己對於在太空人隊作弊事件中扮演的角色感到抱歉，「我因此在家待了一年，今年發生的事情都是我活該，我並不感到光榮，但到頭來我也接受了該有的懲罰」。

至於自己當時是否知道太空人做的事是錯的？柯拉僅表示，自己不願談論2017年的細節，不過當時球隊做的事情並不正確，而他也瞭解作弊案的標籤會一直跟著自己，「我不希望被當成一個復出的勵志故事」。

柯拉在2018年曾帶領紅襪隊打出108勝，並在季後賽接連擊敗洋基、太空人、道奇，拿下世界大賽冠軍，接下來要重新帶隊找回競爭力，他表示，今年以球迷視角看球隊，確實感覺掙扎，也希望有機會再次帶領球隊走出困境。

太空 道奇 洋基

上一則

足球專欄／足壇雙11 四大名店別錯過

下一則

NBA／柯瑞揪勇士隊友練球 林書豪也在列！

延伸閱讀

SpaceX載具獲NASA認證安全 將送4太空人赴太空站

SpaceX載具獲NASA認證安全 將送4太空人赴太空站
場邊人語／左思右想 回鍋最香

場邊人語／左思右想 回鍋最香
紅襪走過淒慘一季 前教頭柯拉回鍋掌兵符

紅襪走過淒慘一季 前教頭柯拉回鍋掌兵符
世界大賽冠軍風光出爐 但MLB本球季虧損31億美元

世界大賽冠軍風光出爐 但MLB本球季虧損31億美元

熱門新聞

圖為白登曾在2009年以副總統身分，為金鶯隊開球。（路透資料照片）

MLB／川普中斷百年傳統 白登當選後獲國民隊邀開球

2020-11-09 02:25
身高203公分的洋將克里斯默斯（Rakeem Christmas），是SBL裕隆納智捷本季新洋將。（中央社）

「喬丹女婿」赴台打籃球 隊友曝：他怕穿adidas球鞋

2020-11-06 19:27
梅西踢進點球。（歐新社）

足球／梅西怎麼了？本季5球全點球 巴薩歐冠險勝

2020-11-05 02:30
透納不顧防疫隔離規定，攜妻子登場慶功。（路透）

MLB／道奇透納染疫 脫口罩慶封王 大聯盟不罰還稱讚

2020-11-06 22:33
馬霍姆斯再度刷新NFL重要紀錄，40場比賽就傳出超過百次達陣。（美聯社）

NFL／史上最快 馬霍姆斯40場101達陣

2020-11-08 22:17
大聯盟官網今天率先披露柯拉（Alex Cora，圖）將回鍋紅襪掌兵符，紅襪球團於美東時間下午5時證實這項消息。美聯社

紅襪走過淒慘一季 前教頭柯拉回鍋掌兵符

2020-11-06 19:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽
美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任

美飛中航班9確診 中使館：勿輕信「雙陰檢測包過」旅客負法律責任
一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開

一洲焦點／川普驗票志在2024；媒體計票幕後大公開
房客惡霸 華婦房東掃地出門

房客惡霸 華婦房東掃地出門
阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席

阿拉斯加參議員蘇利文勝出 共和黨湊齊參院50席