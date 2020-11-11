MLB／國聯馬丁利 美聯凱許 榮獲年度最佳教練

馬丁利調度有方，讓馬林魚17年後首度晉級季後賽。（美聯社）

今年賽雖經季疫情 考驗，但最終仍能取得最佳戰績，馬林魚隊的馬丁利（Don Mattingly）和光芒隊的凱許（Kevin Cash）分別獲美國 棒球作家協會評選為2020年MLB國聯和美聯年度最佳教練。

雖然新冠疫情幾乎在賽季一開始就對馬林魚隊造成極大衝擊，但本季31勝29敗淨輸41分的馬丁利還是能夠帶領全隊在17年後重返季後賽 ，在與34勝26負淨贏25分的小熊隊羅斯（David Ross）和37勝23負淨贏84分的教士隊丁格勒（Jayce Tingler）競爭下脫穎而出。

馬丁利成為史上第5位曾獲年度最有價值球員(MVP)的年度最佳教練，之前4位分別是羅賓森（Frank Robinson）、貝勒（Don Baylor）、吉布生（Kirk Gibson）和托瑞（Joe Torre）。

凱許率光芒隊拿下美聯冠軍。（路透）

光芒隊在9月1日時傷兵名單多達13人，而凱許仍能帶領全隊拿下2008年以來第二座美聯冠軍，因而獲評為美聯年度教練。

當時，坦帕灣投手群有10人在開幕戰前因疫遭除名。然而全季光芒隊動用的12名投手每人至少救援成功一次，整體投手防禦率3.56是全聯盟第三低。

縱使各隊都經過多重難關考驗，但都比不上馬丁利和馬林魚隊本季的經歷。

在新冠疫情爆發後，馬林魚隊的例行賽季才剛打3天，正選30人名單中有18人被撤下。經過8天的停賽和陣容調整，馬林魚隊在47天內打了49場比賽，達成11年來首度勝場多於敗場的例行賽季。

馬林魚上窮碧落下黃泉地補足先發陣容，名單變化之快，甚至讓馬丁利在登場要求換投時，才首度見到他的後援投手。

馬丁利調和球員間團結一致、認真出賽，看看是否能使棒球界震驚，馬林魚隊辦到了。