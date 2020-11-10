MLB／季後賽亮眼…摩頓恢復自由身 10隊想追

摩頓今年世界大賽雖出師不利，仍是各隊追求目標。（路透）

紅人強投鮑爾 （Trevor Bauer）無疑是自由球員市場上最出色的投手，但他可能不是休賽期最受關注的投手。

MLB官網引述消息人士報導，至少有8到10支球隊對拒絕2021年1500萬元選擇權的光芒隊投手摩頓（Charlie Morton）表達高度興趣。摩頓於10月30日成為自由球員。

12日將滿37歲的摩頓正在尋求一份1年合約，可能附帶2022年的選擇權。

重返光芒似乎是摩頓的首選，不過業內人士認為坦帕灣出價不太可能超過1000萬元。這將是其他球隊的機會，尤其是亟需輪值投手的大都會 隊和洋基隊。

一位美聯球隊高層說：「如果摩頓願意離開光芒，短期內他的市場價值應會很好。」

於2020年在響尾蛇隊和和藍鳥隊投出6.62 ERA的瑞伊（Robbie Ray），6日與多倫多簽署了一項1年800萬元的合約。這份合約可供摩頓、麥納（Mike Minor）和派克斯頓（James Paxton）等其他自由球員參考。

一位國聯高層說：「如果瑞伊下季薪水能有800萬元，那麼摩頓應該會拿到更多。」

莫頓上季9次先發，戰績2勝2負，ERA為4.74，但因右肩發炎缺席約3周。他在2019年加盟光芒的第一年，在美聯塞揚獎投票中排名第三，在33場先發中拿下16勝6負，ERA為3.05。

摩頓在剛結束的季後賽 表現出色，前3場先發戰績全勝，ERA低到只有0.57，但卻在唯一的世界大賽先發主投4.1局責失5分。生涯季後賽13次登場（12次先發），戰績7勝3負，ERA為3.38。