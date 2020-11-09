MLB專欄／執法不公 難挽回球迷心
大聯盟賽季趕在肺炎疫情再攀新高前結束，相信不論是大聯盟官方、虧了一屁股的球隊老闆以及號稱「冒生命危險」上場打球的球員們都鬆了一口氣。僅僅打了三個月的冠軍純度有多純，球迷心中自有一把尺。對大聯盟來說，當務之急是如何在明年賽季前找回球迷的心。
但大聯盟也別想把觀眾流失的鍋全都推到疫情上。就算沒有這波人類浩劫造成觀眾數慘遭「歸零」，今年進場人數多半還是會維持此前連續四年下滑的趨勢。隨著觀賽人口高齡化、棒球在年輕人心目中地位下滑，棒球觀眾不斷減少的趨勢還不知何時才會停下。
究竟該如何拯救大聯盟球賽的票房？主席曼佛瑞（Rob Manfred）所能想到的似乎只有拚命改規則。如果可以，他甚至希望今年因應疫情的兩聯盟一律採用指定打擊、延長賽改成突破僵局制等種種因應措施明年全部沿用。卻忘了身為棒球界的最高領導人物兼執法者，他最該做的其實是鐵面無私，公正地裁決從太空人作弊開始大聯盟最近所發生的一連串狗皮倒灶事件。
但恨得牙癢癢的球迷看到的，卻是曼佛瑞高高舉起輕輕放下，讓逃過一劫的最大得利者——太空人球員趾高氣昂還差點打進世界大賽。面對失控的疫情，聯盟官方在復賽前制訂了鉅細靡遺連吐口水都不許的繁雜規定。結果冠軍一產生感染肺炎的道奇三壘手透納（Justin Turner）卻大搖大擺無視禁令及傳染風險，跑進場內跟隊友勾肩搭背。凡此種種只會讓人覺得大聯盟的執法完全是個笑話，主席的威信徹底被踩在腳底。
回過頭來看曼佛瑞力推的多項改革方案，說穿了無一不是圖利球隊老闆及球員而已。其次為了靠季後賽轉播及票房收入補貼今年的虧損，曼佛瑞當然希望明年季後賽名額也能像今年一樣擴大——雖說他心目中的理想名額是14個而非16個。但名額增加的背後，則是第一輪季後賽、甚至每場、每輪季後賽的重要性都被稀釋的現實。
跟例行賽觀眾數一樣，季後賽收視率其實也在年年下滑中。徒增名額及場次，精采度不變，甚至可能招來一堆勝率勉強飛越五成甚至不過五成的「蝦兵蟹將」，就像今年的太空人等隊，只會繼續降低觀眾進場及打開電視收看的意願。
至於延長賽突破僵局制，聯盟口口聲聲說此舉是基於縮短比賽時間避免歹戲拖棚的美意，但花錢進場的觀眾在乎的豈是局數增加，他們真正在意的是其實是球賽節奏拖沓冗長。
今年因疫情停賽期間，老闆與球員撕破臉你說我自私、我罵你小氣的場面，其實只是重頭戲前的暖身。一旦明年球季結束勞資協議重開，雙方回到談判桌前，雙方的口水戰只會比今年加倍醜陋。
事實上包括老闆、球員甚至是球迷在內，都對明年冬天極可能發生的大罷工已有心理準備。
大聯盟近年來的觀眾數及收視率直落，雖說與網路時代各式娛樂百花齊放，市場及球迷的休閒時間慘遭瓜分有關，但聯盟各種倒行逆施，連最基本的讓球迷好好欣賞一場公平競爭、不拖泥帶水的比賽都做不到，其實才真正讓人心寒。
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