MLB專欄／執法不公 難挽回球迷心

大聯盟賽季趕在肺炎疫情 再攀新高前結束，相信不論是大聯盟官方、虧了一屁股的球隊老闆以及號稱「冒生命危險」上場打球的球員們都鬆了一口氣。僅僅打了三個月的冠軍純度有多純，球迷心中自有一把尺。對大聯盟來說，當務之急是如何在明年賽季前找回球迷的心。

但大聯盟也別想把觀眾流失的鍋全都推到疫情上。就算沒有這波人類浩劫造成觀眾數慘遭「歸零」，今年進場人數多半還是會維持此前連續四年下滑的趨勢。隨著觀賽人口高齡化、棒球在年輕人心目中地位下滑，棒球觀眾不斷減少的趨勢還不知何時才會停下。

究竟該如何拯救大聯盟球賽的票房？主席曼佛瑞（Rob Manfred）所能想到的似乎只有拚命改規則。如果可以，他甚至希望今年因應疫情的兩聯盟一律採用指定打擊、延長賽改成突破僵局制等種種因應措施明年全部沿用。卻忘了身為棒球界的最高領導人物兼執法者，他最該做的其實是鐵面無私，公正地裁決從太空 人作弊開始大聯盟最近所發生的一連串狗皮倒灶事件。

但恨得牙癢癢的球迷看到的，卻是曼佛瑞高高舉起輕輕放下，讓逃過一劫的最大得利者——太空人球員趾高氣昂還差點打進世界大賽。面對失控的疫情，聯盟官方在復賽前制訂了鉅細靡遺連吐口水都不許的繁雜規定。結果冠軍一產生感染肺炎的道奇三壘手透納（Justin Turner）卻大搖大擺無視禁令及傳染風險，跑進場內跟隊友勾肩搭背。凡此種種只會讓人覺得大聯盟的執法完全是個笑話，主席的威信徹底被踩在腳底。

回過頭來看曼佛瑞力推的多項改革方案，說穿了無一不是圖利球隊老闆及球員而已。其次為了靠季後賽 轉播及票房收入補貼今年的虧損，曼佛瑞當然希望明年季後賽名額也能像今年一樣擴大——雖說他心目中的理想名額是14個而非16個。但名額增加的背後，則是第一輪季後賽、甚至每場、每輪季後賽的重要性都被稀釋的現實。

跟例行賽觀眾數一樣，季後賽收視率其實也在年年下滑中。徒增名額及場次，精采度不變，甚至可能招來一堆勝率勉強飛越五成甚至不過五成的「蝦兵蟹將」，就像今年的太空人等隊，只會繼續降低觀眾進場及打開電視收看的意願。

至於延長賽突破僵局制，聯盟口口聲聲說此舉是基於縮短比賽時間避免歹戲拖棚的美意，但花錢進場的觀眾在乎的豈是局數增加，他們真正在意的是其實是球賽節奏拖沓冗長。

今年因疫情停賽期間，老闆與球員撕破臉你說我自私、我罵你小氣的場面，其實只是重頭戲前的暖身。一旦明年球季結束勞資協議重開，雙方回到談判桌前，雙方的口水戰只會比今年加倍醜陋。

事實上包括老闆、球員甚至是球迷在內，都對明年冬天極可能發生的大罷工已有心理準備。

大聯盟近年來的觀眾數及收視率直落，雖說與網路時代各式娛樂百花齊放，市場及球迷的休閒時間慘遭瓜分有關，但聯盟各種倒行逆施，連最基本的讓球迷好好欣賞一場公平競爭、不拖泥帶水的比賽都做不到，其實才真正讓人心寒。