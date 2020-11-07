MLB／說好的重罰呢？染疫還上場慶功 透納未遭處分

透納不顧防疫隔離規定，攜妻子登場慶功。（路透）

MLB 官方結束對洛杉磯道奇 三壘手透納（Justin Turner）的調查，裁定他不因上月贏得世界大賽之後違反防疫的行為而遭到處分。

聯盟發表聲明指出，它收集了「其他相關訊息」，了解何以透納對新冠病毒（Covid-19）呈陽性反應後還是決定與該隊的隊友合影留念。

在10月27日世界大賽第6場道奇對坦帕灣光芒隊的比賽中，MLV接獲透納的陽性測試報告，當下立即強制透納退場並將他隔離。

在道奇以3勝1負擊敗光芒贏得1988年以來的首冠後，透納離開隔離區返回現場，與隊友合影，而且沒有戴上口罩。

MLB主席曼弗瑞（Rob Manfred）表示，透納的道奇隊友「主動鼓勵他」重回場上，部分球員「知道他們已經接觸過透納，並願意承受額外的風險」。

曼弗瑞還表示，透納認定他與妻子「至少獲得一名道奇隊工作人員許可，可以返回場上加入慶功拍攝」。

聯盟對此也要負一部分責任，認為這本可以「更有效地處理這種情況。比如說，當透納被要求隔離時，應該指派一名安全人員從旁監視，而透納應該更快地從球場移往酒店」。

特納也發表聲明道歉，拒絕「為我的行為找藉口」。他概述了違反協議時的「心態」，強調「贏得世界大賽是我畢生夢想，也是我職涯一切的最高潮」。

特納補充說：「原本只打算拍攝我和妻子兩人的照片，變成與球友欣逢和短暫而又不明智地取下口罩。」「事後看來，我應該等到場上沒有其他人時再與妻子合影。我真心向現場每個人表示歉意，因為他們沒有意識到重回球場的風險。」

道奇總裁兼執行長卡斯登（Stan Kasten）說：「透納在世界大賽慶祝活動期間的活動迅速而造成混亂，實在令人遺憾。道奇球團非常重視與棒球有關每個人的健康和安全，並致力於為日後賽事制訂更好的流程。」