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MLB／突獲自由身 林子偉「心裡不舒服」 拚回大聯盟

體育新聞組／綜合報導
旅美棒球好手林子偉舉辦返台記者會，暢談心路歷程。（記者余承翰／攝影）
旅美棒球好手林子偉舉辦返台記者會，暢談心路歷程。（記者余承翰／攝影）

台灣旅美球員林子偉未獲紅襪隊續約，成為自由球員。對於未來動向，他強調，「還是以美國為優先，想要挑戰看看自己的極限在哪」，中職現階段並不在選項內。

林子偉日前先被移出40人名單，通過讓渡程序下放3A，等待球團是否與他重談小聯盟合約，最終紅襪宣布簽下9名小聯盟球員，不包含林子偉，確定成為自由球員，胡智為、江少慶和吉力吉撈・鞏冠（朱立人）3名台將也取得自由身。

「知道後，心裡滿不舒服的。」林子偉表示，得知消息後，有和上帝禱告，「上帝說他關一扇門，會幫我開另一扇門、讓我去闖，這扇門走不走得出去要看你自己，我一定要走出去。」

林子偉本季在大聯盟出賽26場、52打數敲出8安打，打擊率只有1成54，守備則展現「超級工具人」身手，不僅內野、外野都能守，連捕手、投手都挑戰過。

林子偉對今年成績不滿意，「教練對我不錯，但自己一直沒有把握，沒有把最好的一面拿出來」，他指出，原因可能出在春訓1.0與2.0之間休息的3個月，「打亂了節奏，春訓2.0時，狀況就不是很好。」

言談中以「失敗」定義這次經歷，他解釋：「我很希望自己可以站穩大聯盟，這次不但被下放，還被移出40人名單，如果在裡面（40人名單）還可以，現在就是從零開始。」

林子偉無意為旅美生涯畫下句點，目前並未考慮中職，「經過這次失敗，我要怎麼踏出第一步，這是很大的考驗，我想要接受這個挑戰。」

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