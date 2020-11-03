我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

1張圖看大選：何時會有結果？各州開票時間一次看

MLB／賽揚獎入選名單 亞洲今年厲害啦！3人占一半

體育新聞組／綜合報導
達比修有。（Getty Images）
達比修有。（Getty Images）

大聯盟2日公布四大個人獎的入圍名單，其中投手高榮譽賽揚獎，兩聯盟6個名額亞洲投手入圍，占了一半；包括連兩年入圍效力藍鳥的南韓左投柳賢振、和兩位日籍強投雙城前田健太以及小熊隊達比修有。賽揚獎將在11日公布。

小熊日籍強投達比修有今年以8勝並列聯盟勝投王，2012、2013年他連續兩年擠進票選名單，第一次以第9名作收，隔年衝到第2名，最後不敵當時效力老虎的薛則（Max Scherzer）；這次入圍是暌違7年後捲土重來。

柳賢振。（Getty Images）
柳賢振。（Getty Images）

柳賢振去年在道奇以聯盟防禦率王拿下賽揚票選第二名，本季轉戰藍鳥繳出5勝2負、防禦率2.69的成績，平均9局三振9.7人次；將連兩年角逐賽揚獎。

至於首度擠進賽揚獎候選名單的前田健太，去年自道奇被交易至雙城後穩居輪值一角，今年6勝1負、防禦率2.70，每局被上壘率（WHIP）0.75在聯盟獨佔鰲頭，投出王牌身手。

前田健太。（Getty Images）
前田健太。（Getty Images）

其他入圍名單包括：畢柏(Shane Bieber，印地安人)：8勝、防禦率1.63和三振122次，3項都居大聯盟之冠，投手3冠王。

包爾(Trevor Bauer，紅人)：73局三振100人次，防禦率僅1.73，每局被上壘率0.80為國聯第一，但勝場進帳較不利，戰績5勝4敗。

狄格隆(Jacob deGrom，大都會)：挑戰國聯賽揚獎3連霸，三振104人次國聯第一，防禦率2.38，每局被上壘率0.96，但戰績4勝2敗，一如過去勝場進帳不足。

入圍 道奇 大都會

上一則

足球／無役不與 梅西可能真的累了

延伸閱讀

MLB／賽揚獎入選名單 亞洲投手3人占一半

MLB／賽揚獎入選名單 亞洲投手3人占一半
MLB／投捕2功臣 光芒不執行選擇權

MLB／投捕2功臣 光芒不執行選擇權
MLB／道奇世界大賽奪冠 NBA、MLB都是洛杉磯封王

MLB／道奇世界大賽奪冠 NBA、MLB都是洛杉磯封王
MLB／崔志萬世界大賽安打得分 南韓第一人

MLB／崔志萬世界大賽安打得分 南韓第一人

熱門新聞

道奇隊在世界大賽第6戰以3：1擊敗光芒隊，以4勝2敗拿下隊史相隔32年的世界大賽冠軍，隊史第7座金杯。（路透）

MLB／道奇世界大賽奪冠 NBA、MLB都是洛杉磯封王

2020-10-28 03:30
納達爾在巴黎艾菲爾鐵塔前展示法網冠軍獎盃。(美聯社)

網球／小白球也行！ 法網冠軍納達爾 高球賽並列第6

2020-10-27 17:50
約克維奇今年平山普拉斯紀錄無望。（歐新社）

維也納網賽 ／約克維奇68分鐘、汀恩94分鐘 直落2都掰掰

2020-10-31 02:15
前籃網球星杜蘭特。Getty Images

致敬杜蘭特崇拜塗鴉大師 籃網新球衣大膽設計流出

2020-10-30 16:04
米勒家族有意將旗下的美國職籃NBA猶他爵士隊（Utah Jazz）與爵士主場以16.6億美賣給軟體公司Qualtrics創辦人史密斯（Ryan Smith，圖），雙方已達成協議。美聯社

NBA猶他爵士隊驚傳易主

2020-10-29 14:54
美國職棒洛杉磯道奇球場10月30日起設置美國大選投票所，許多身兼球迷的選民投票之後，在觀眾席最上層停留拍照。(中央社)

洛杉磯道奇球場變大選投票所 另類催出投票人潮

2020-11-01 14:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸

34歲男友出軌52歲大媽 正宮被嗆這句話慘輸
全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂

全球衝突觀察家警告：川普不會認輸 美國選後動亂
1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州

1張圖看疫情：全美確診920萬例 德州破93萬超車加州
14歲腹痛送醫坦承「剛生小孩」 怕被發現把嬰兒塞冰箱

14歲腹痛送醫坦承「剛生小孩」 怕被發現把嬰兒塞冰箱
川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查