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MLB／釀酒人買斷400萬合約 布勞恩可能宣告退休

體育新聞組／綜合報導
布勞恩可能就此宣告退休。（美聯社）
布勞恩可能就此宣告退休。（美聯社）

釀酒人30日宣布不執行老將布勞恩（Ryan Braun）下季1500萬元選擇權，改以400萬元買斷，讓他成為自由球員，這位生涯14季全效力釀酒人的隊史全壘打王，有可能就此脫下球衣。

37歲的布勞恩是在2005年第一輪第五順位由釀酒人選中，不到2年時間就登上大聯盟，並於2007年獲選新人王，更在2011年獲選國聯MVP達到生涯高峰。不過2年後坦承使用禁藥，2013年季中即刻遭禁賽65場，聲勢就此下滑，2014年復出後表現差強人意，即便2016年再有30轟表現，季末MVP票選也榜上有名，人氣也大不如前，抹不去「禁藥巨砲」汙點。

近幾季布勞恩受困背傷少有完整球季，多次透露本季可能就是最後一年，他在9月中受訪時曾表示：「我會和家人坐下來討論，花幾個月時間思考下一步，這不是我能立刻做的決定。屆時要看我的身體狀況，以及是否有比棒球更重要的事，才能給出答案。」

總計布勞恩今年出賽39場，打擊率0.233，另有8轟與27分打點，但在9月打出一波高潮，帶領球隊連三年闖進季後賽，但外卡戰面對道奇，又因背傷只代打2打數且都吞K收場。

若就此結束生涯，終生釀酒人的布勞恩敲出352轟成為隊史全壘打王，另外1154分打點、809支長打、3525壘打數與408支均是隊史第二。若他想繼續打球，以較低價碼與釀酒重新簽約，繼續擔任領袖角色或許是最好選擇。

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