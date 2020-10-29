MLB／一日雙「冠」 透納慶祝道奇封王遭調查

透納違反防疫規定，聯盟將進行調查。（美聯社）

道奇 隊封王日有些陰影，三壘手透納（Justin Turner）打到一半退場，原因是新冠肺炎確診，不料賽後慶祝時，又看到他跑上場合照，還脫下口罩，「打臉」大聯盟已將他隔離的說法。

大聯盟進入季後賽後，每日都會對球員進行篩檢 ，得知透納前一天篩檢結果有問題時，比賽已打到2局，當日篩檢結果也呈陽性反應，道奇得知後，8局上將他換下場，無法在場上一起迎接拿下世界大賽冠軍的結局。

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）證實此事，「我們在比賽中得知透納確診，立刻將他與外界隔離，避免疫情 擴散」，透納也透過個人推特表示：「很難相信我無法出去與隊友一同慶祝。」

沒想到賽後拍到透納在場上舉著獎杯、親吻妻子還與球隊大合照，場邊還有其他球員、隊職員及家屬，透納有時甚至沒戴口罩。

對此MLB大聯盟決定展開深入調查，是否懲處仍待討論。畢竟這種違反防疫準則的行為可能下個球季加諸於各隊的強制力是個公開的挑戰。

道奇總裁弗里德曼（Andrew Friedman）表示，由於透納本季結束後成為自由球員，未來去向不定，更渴望與球隊同慶，但讓他回到場上並非透納個人決定，過程中也只與曾密切接觸的人士相處，「我想他想要出來，跟獎杯拍個照。」

隊友貝茲（Mookie Betts）也支持讓透納回到場上，「算了吧，他是球隊的一員，我們不會排除他。」