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MLB／「工具人」打擊失色 林子偉遭移出40人名單

體育新聞組╱綜合報導
林子偉防守佳，打擊力待加強。（路透）
林子偉防守佳，打擊力待加強。（路透）

MLB紅襪隊早就無緣縮水賽季季後賽，季後開始重整陣容，宣布將5人移出40人名單，其中也包含台灣好手林子偉。

被移出40人名單的這5人分別是台灣好手林子偉、右投里耶（Robinson Leyer）、古德利（Zack Godley）、崔格斯（Andrew Triggs）與左投齊克漢（Mike Kickham），代表之前均已通過讓渡程序，但沒有被其他球隊挑走。唯一例外的是右投塔皮亞（Domingo Tapia），在讓渡程序期間被水手隊撿走，將會成為水手40人名單一員。

由於林子偉小聯盟選擇權已用罄，紅襪必須經過讓渡程序才能將他下放3A，加上他大聯盟年資未滿3年，又是生涯首次被移出40人名單，因此沒有拒絕權利，可能再跟紅襪重談小聯盟合約。不過古德利、崔格斯與齊克漢三名資深球員，均有權不接受下放，在拒絕紅襪後都直接成為自由球員。

明年2月將滿27歲的林子偉今年縮水賽季待好待滿，總計出賽26場，包含13場先發，但打擊三圍僅0.154/0.182/0.173(打擊率/上壘率/長打率)，均是生涯新低，且遠遠不及大聯盟水準，不過靠著「工具人」角色仍成為紅襪守備活棋，除了遊走內外野，本季甚至曾上場投球與蹲捕，寫下大聯盟台將新頁。

儘管林子偉是備受紅襪期待，也靠著守備登上大聯盟，但始終未能繳出符合大聯盟等級的打擊水準，全壘打也只有一轟；不過大聯盟生涯出賽101場已是台灣野手第二多，僅次於前輩胡金龍，打席數、安打數、二壘安打數都是台灣選手最多。

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