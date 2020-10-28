MLB／30隊舉債83億元 曼佛瑞：不開放球迷撐不了1年

曼佛瑞表示明年球季再不開放觀眾，各隊可能難再撐下去。（美聯社）

MLB 大聯盟主席曼佛瑞（Rob Manfred）警告，若明年球季再不開放觀眾，各隊可能難再撐下去了！

由於新冠病毒（Covid-19）在世界各地大流行，導致北美四大體育賽事的收入遭受風暴式重創，甫結束球季的NBA日前宣布因疫情 肆虐，聯盟收入至少虧損15億元，而比賽人數更多、規模更大的MLB總計虧損至少28億元，而聯盟中30支球團也必須舉債度過難關，合計負債高達83億元更是相當驚人。

聯盟與球員工會經歷了長時間的談判，才決定於7月下旬展開2020年賽季，而雙方決議將本季賽程縮短為60場，加上無門票收入導致聯盟及球團經營出現赤字，根據媒體報導，今年聯盟預期將會虧損28到30億元，是自1994年大罷工後歷史新高。而30支球隊則靠大幅舉債維持運作，只是就算球員降薪、執行裁員、也取消了小聯盟賽季，還是無法彌補漏洞，合計負債達83億元。

曼佛瑞對這史前未有的景況也感到相當無奈，接受採訪時表示：「我們的債務達到史上最糟。對於運動產業來說，今年將會非常困難，若未來仍無法開放所有觀眾進場，聯盟及球團將會很難再撐一年。」

曼佛瑞也指出，聯盟目前正在討論2021年賽程表，也正試著向各州政府爭取放寬入場限制，他強調「以沒有球迷的方式進行球賽，對聯盟來說是很困難的一件事」，儘管本賽季步履維艱，但曼佛瑞仍稱讚了球團與球員工會間能相互合作，共同撐起這前所未見的情況，「我對於聯盟裡所有的工作人員感到敬佩，完成了這艱困的賽季，這是團隊所共同取得的成功。」

考量疫情仍非常嚴峻，儘管世界大賽試著開放1萬出頭球迷進場，但明年球季想恢復疫情前的原狀仍很困難，包含若加拿大持續封鎖邊境 ，還得想辦法解決多倫多藍鳥隊有家歸不得的窘境。

「我想我們從疫情學到的一課，就是這病毒真的很難預測，我們還不知道未來會怎樣，但在這個時間點，很難規劃明年球季該怎麼打，只能等時間更接近時，再盡可能作出更好的決定」，曼佛瑞最後補充說。