MLB／生涯首冠差1勝 克蕭：隨時可再上

克蕭系列賽已拿下兩勝。（美聯社）

王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）把關重要戰役，先發5.2局失2分，幫助道奇 隊以4：2擊敗光芒隊，在世界大賽取得3勝2敗「聽牌」優勢，距離1988年後首冠只剩最後一哩路，克蕭在這個系列賽已經收下2勝，他預告：「只要有需要，我可以在任何時候再登板。」

兩隊前4戰各取2勝，關鍵的第5戰，克蕭投到第六局，只用2球解決2人，總教練羅伯茲 （Dave Roberts）上場換投，球迷噓聲四起，連自家老將透納（Justin Turner）都納悶，在場上說服總教練讓克蕭投完6局。

羅伯茲的心意不受動搖，克蕭最終先發5.2局，被敲5安打、失2分，單場送出6次三振，讓他在季後賽 累積207K，超越韋蘭德（Justin Verlander），成為季後賽三振王。

光芒馬格特（Manuel Margot）第4局連續發動兩次盜壘，有意跑回分數，但大膽闖本壘的意圖，不敵克蕭與隊友的默契，孟西（Max Muncy）在馬格特一啟動就提醒克蕭，他快速回傳本壘，將分數擋在本壘前，道奇守住3：2領先。

克蕭透露，類似狀況在過去就曾遇到，「所以我和孟西談過，請他注意三壘上的跑者，如果起跑就大喊，今天他也提醒了我。」克蕭生涯共3度面臨跑者盜本壘，無一得逞。

克蕭差1出局數就是優質先發，但被教頭果斷換下，他對此沒有怨言。羅伯茲表示，在第六局前已經告訴克蕭，就是再面對兩名打者，「我們沒有說球數，只有說再兩名打者。」克蕭也表示「雖然只用了2球，但我們照著計畫走，必須向總教練的調度致敬。」

克蕭拿下世界大賽第1戰和第5戰的勝投，這是他生涯首度在單一季後系列賽握有2勝，距離生涯首冠只差一步，他說：「我們已經做好準備了，我也會讓自己準備好，隨時需要我時，我都可以上場投球。」