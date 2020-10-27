我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診4351萬例 全美逾870萬例

參院提名完大法官就休會 紓困選前通過無望

MLB／生涯首冠差1勝 克蕭：隨時可再上

體育新聞組／綜合報導
克蕭系列賽已拿下兩勝。（美聯社）
克蕭系列賽已拿下兩勝。（美聯社）

王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）把關重要戰役，先發5.2局失2分，幫助道奇隊以4：2擊敗光芒隊，在世界大賽取得3勝2敗「聽牌」優勢，距離1988年後首冠只剩最後一哩路，克蕭在這個系列賽已經收下2勝，他預告：「只要有需要，我可以在任何時候再登板。」

兩隊前4戰各取2勝，關鍵的第5戰，克蕭投到第六局，只用2球解決2人，總教練羅伯茲（Dave Roberts）上場換投，球迷噓聲四起，連自家老將透納（Justin Turner）都納悶，在場上說服總教練讓克蕭投完6局。

羅伯茲的心意不受動搖，克蕭最終先發5.2局，被敲5安打、失2分，單場送出6次三振，讓他在季後賽累積207K，超越韋蘭德（Justin Verlander），成為季後賽三振王。

光芒馬格特（Manuel Margot）第4局連續發動兩次盜壘，有意跑回分數，但大膽闖本壘的意圖，不敵克蕭與隊友的默契，孟西（Max Muncy）在馬格特一啟動就提醒克蕭，他快速回傳本壘，將分數擋在本壘前，道奇守住3：2領先。

克蕭透露，類似狀況在過去就曾遇到，「所以我和孟西談過，請他注意三壘上的跑者，如果起跑就大喊，今天他也提醒了我。」克蕭生涯共3度面臨跑者盜本壘，無一得逞。

克蕭差1出局數就是優質先發，但被教頭果斷換下，他對此沒有怨言。羅伯茲表示，在第六局前已經告訴克蕭，就是再面對兩名打者，「我們沒有說球數，只有說再兩名打者。」克蕭也表示「雖然只用了2球，但我們照著計畫走，必須向總教練的調度致敬。」

克蕭拿下世界大賽第1戰和第5戰的勝投，這是他生涯首度在單一季後系列賽握有2勝，距離生涯首冠只差一步，他說：「我們已經做好準備了，我也會讓自己準備好，隨時需要我時，我都可以上場投球。」

克蕭聯手隊友成功阻殺光芒隊盜本壘。（美聯社）
克蕭聯手隊友成功阻殺光芒隊盜本壘。（美聯社）

羅伯茲 道奇 季後賽

上一則

林書豪再闖NBA 傳勇士、籃網有興趣

下一則

F1／漢米爾頓成新車神 92勝打破舒馬克紀錄

延伸閱讀

世界大賽G5／克蕭登季後賽三振王 道奇奪冠只差一哩路

世界大賽G5／克蕭登季後賽三振王 道奇奪冠只差一哩路
MLB世界大賽現場觀眾 111年最少

MLB世界大賽現場觀眾 111年最少
場邊人語／道奇強投 光芒難鬥

場邊人語／道奇強投 光芒難鬥

世界大賽G1／克蕭6局8K 道奇8：3勝光芒

世界大賽G1／克蕭6局8K 道奇8：3勝光芒

熱門新聞

C羅秀出小光頭造型，又帶給各界不小驚喜。（取自Instagram）

足球／C羅新造型「剃光頭」篩檢仍陽性 無緣對決梅西

2020-10-23 03:20
第8屆黑豹旗全國高中棒球大賽，延平高中（圖）25日與成淵高中鏖戰4小時24分鐘，終場延平以33比27拿下隊史黑豹旗首勝，球員開心潑水慶祝。（中華民國棒球協會提供）

這是棒球比分？鏖戰4.5小時 台青棒賽2隊合拿60分

2020-10-25 18:09
運動畫刊網站以「台灣外野手」介紹林哲瑄，截圖有如三格漫畫，並列呈現他躍上牆頭接殺小白球、打者吃驚表情、案情逆轉的笑容。（圖取自運動畫刊網頁si.com）

影帝級守備！他攔截全壘打騙過全場 打者傻傻跑完壘

2020-10-17 00:21
波蘭19歲女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）剛拜見的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）確診新冠肺炎，保險起見她將隔離。(美聯社)

網球／拜見波蘭總統他卻確診...法網19歲新科球后隔離

2020-10-25 13:19
道奇王牌克蕭6局好投率隊奪勝。（美聯社）

世界大賽G1／克蕭6局8K 道奇8：3勝光芒

2020-10-21 03:30
光芒替補野手菲力普斯（右）成為英雄。（路透）

世界大賽G4／道奇再見失誤 光芒2勝扳平戰局

2020-10-25 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離

影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離
影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬

影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬
民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村
為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因

為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因
紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡