MLB／未入圍金手套 基爾邁爾：電腦搞錯了吧？

基爾邁爾本季表現出色，卻成為金手套決選名單遺珠。（Getty Images）

大聯盟日前公布金手套獎入圍 名單，今年改採只看數據的評選方式也引起不少討論，光芒隊外野手基爾邁爾（Kevin Kiermaier）就坦言，名單上沒看到自己的名字有些失望。

「我很驚訝。」基爾邁爾在世界大賽第三戰賽前受訪時談到金手套獎未入圍，「等到這個情緒過了，我感受到的是失望，也傷心，感覺我今年在場上防守的貢獻被低估了。我當然不是完美無瑕，但我認為自己值得入圍，沒有被排進前三名，如果說我不難過是騙人的。」

基爾邁爾今年92次守備機會沒有失誤，守下了10分也是今年中外野手最多，6次助殺則排第二。

基爾邁爾的中外野防守能力備受球迷肯定，今年季後賽也展現不少美技演出，不過美聯中外野金手套獎入圍的是雙城隊巴克斯頓（Byron Buxton），運動家隊勞瑞亞諾（Ramon Laureano）以及白襪隊羅伯特（Luis Robert）。

今年金手套獎選擇方式排除了過往的教練團投票 ，而純粹看進階數據，基爾邁爾說：「如果只看電腦跟數字，我不知道電腦秀出什麼數字，但我相信他們搞錯了，這是我的意見，但我相信也有其他人認同我」。

今年金手套獎評選是由美國 棒球研究學會（Society for Amerian Baseball Research）提供的防守指數（SDI）考量，累計5種不同進階防守數據，包括以擊球落點資料為基礎的UZR、DRS、RED，以及以文字紀錄資料為基礎的DRA、TZR。