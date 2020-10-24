MLB／誰是MVP？球員票投勇士弗里曼

弗里曼獲球員票選成本季最佳球員。（路透）

誰是今年最佳MLB大聯盟球員？球員票選一致認為是勇士 隊一壘手弗里曼（Freddie Freeman）！

大聯盟球員工會23日公布球員選擇獎（Players Choice Awards）得獎名單，勇士一壘手弗里曼成最大贏家，一舉包辦年度最佳球員與國聯傑出球員兩項大獎！另以彰顯球場領導力與場外社群 貢獻的「馬勒米文」獎，則由雙城40歲老將克魯茲（Nelson Cruz）生涯首度獲選，擊敗小熊的海沃德（Jason Heyward）與紅雀的韋恩萊特（Adam Wainwright）另兩名入圍者。

弗里曼本季助勇士打進國聯冠軍賽，60場全勤出賽，打擊三圍0.341/0.462/0.640均是生涯最佳，另有13轟與53分打點，拿下兩大獎是實至名歸，同時他也是國聯年度MVP熱門人選。

其他得獎者方面，塞揚熱門的紅人隊鮑爾 （Trevor Bauer）獲選國聯最佳投手、教士內野手克羅沃斯（Jake Cronenworth）奪國聯最佳新人，洛磯後援投手巴德（Daniel Bard）收下國聯東山再起獎。

美聯部分，最傑出球員是同樣是一壘手，由效力白襪的阿布瑞尤（Jose Abreu）獲獎，他也是美聯MVP呼聲最高球員；印地安人「投手三冠王」畢柏（Shane Bieber）毫無疑問當選最佳投手，抗癌成功的隊友卡拉斯可（Carlos Carrasco）奪東山再起獎；至於最佳新人則頒給了水手的路易斯（Kyle Lewis）。