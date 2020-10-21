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MLB／若連挫3支豪門稱王 小資光芒將寫傳奇

體育新聞組／綜合報導
光芒寄望今年世界大賽奪冠。（歐新社）
光芒寄望今年世界大賽奪冠。（歐新社）

光芒隊20日出征世界大賽，將尋求隊史首座冠軍，脫離「0冠俱樂部」，遭遇豪門球隊道奇。如果光芒可以再闖一關，也將寫下一趟難得的小資球隊奇蹟，在冠軍路上連續拉下團隊薪資排名前三的洋基、道奇和太空人隊。

光芒陣中沒有超級球星，投手摩頓（Charlie Morton）按合約的完整年薪為1500萬元，已是陣中最高薪球員，本季團隊薪資2829萬美元排名大聯盟倒數第三，只贏過海盜與金鶯隊。

光芒的晉級路上，外卡賽直落二淘汰藍鳥，在分區系列賽打滿5場淘汰洋基，在美聯冠軍賽打滿7場送太空人打包回家，接下來將在世界大賽碰上道奇，而本季團隊薪資前三高的球隊，分別就是洋基、道奇、太空人，如果最終由光芒封王，等於淘汰了三支最貴的球隊。

去年國民奪冠後，在「0冠俱樂部」退會，目前還剩6位會員，光芒就是其中之一，另外五隊則是教士、遊騎兵、釀酒人、洛磯和水手，唯一沒打過世界大賽的球隊為水手。

光芒先前的唯一世界大賽經驗是在2008年，以1勝4敗不敵費城人，相隔12年再闖世界大賽，將面對道奇尋求隊史首冠。

道奇 太空 洋基

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